Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Μάνης: Καταψηφίστηκε η πρόταση ορισμού επιτροπής για οικοδομησιμότητα

Τον ορισμό επιτροπής για την αντιμετώπιση του προβλήματος που έχει προκύψει σχετικά με την οικοδομησιμότητα των γεωτεμαχίων στην ζώνη των 800 μέτρων των στάσιμων οικισμών του Δήμου Δυτικής Μάνης, ζήτησε η μειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 14 Οκτωβρίου, αλλά η δημοτική αρχή την καταψήφισε.

Ηταν μια μέρα πριν αποκαλυφθεί η επιστολή που δέχθηκε η διευθύντρια Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας Σταυρούλα Αγρίου, από άγνωστο άτομο, για τα πολεοδομικά ζητήματα της Μάνης, η οποία ταχυδρομήθηκε από την Καρδαμύλη, με ευθείες απειλές κατά της ζωής της και με χυδαίους κι εξυβριστικούς χαρακτηρισμούς.

Στο πρακτικό της συνεδρίασης του συγκεκριμένου Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούσε το επίμαχο θέμα και το οποίο δημοσιοποιήθηκε στη “Διαύγεια” του Δήμου Δυτικής Μάνης, αναφέρεται:

“Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κα Κολοκοτρώνη Σωτηρία, αναφέρει ότι: με την υπ’ αριθμ. 114/2026 απόφασή του, το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να συζητηθεί το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Ορισμός επιτροπής για την αντιμετώπιση του προβλήματος που έχει προκύψει σχετικά με την οικοδομησιμότητα των γεωτεμαχίων στην ζώνη των 800μ. των στάσιμων οικισμών του δήμου Δυτικής Μάνης», το οποίο προτάθηκε από τον επικεφαλής της παράταξης «ΝΕΑ ΠΝΟΗ», κ. Κυβέλο Διακουμή.

Στη συνέχεια, δίνει το λόγο στον κ. Χρηστέα Δημήτριο λέγοντας: σε ό,τι αφορά την Επιτροπή, επειδή έχουν γίνει κάποιες ενέργειες από τον δήμο κι επειδή υπεύθυνος εντεταλμένος σύμβουλος είναι ο κ. Χρηστέας, θα ήθελα να μας ενημερώσει.

ΧΡΗΣΤΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Είμαστε δημοτική αρχή, είμαστε επίσημο όργανο, είμαστε κομμάτι του κρατικού μηχανισμού και δεν εκπροσωπούμαστε από επιτροπές. Επιτροπές μπορεί να κάνει όποιος θέλει. Εμείς είμαστε επίσημα δημοτική αρχή και εκπροσωπούμε τους δημότες. Έχουμε κάνει σύσκεψη με τον δήμαρχο Καλαμάτας που είναι υπεύθυνος πολιτικός προϊστάμενος της Πολεοδομίας, ήταν και η αντιδήμαρχος κα Κουμάντου, ήταν ο κ. Κουτραφούρης. Κάναμε σύσκεψη για το πώς πρέπει να λειτουργεί η Πολεοδομία. Μετά κλείσαμε ραντεβού και πήγαμε στην υφυπουργό την αντίστοιχη του ΥΠΕΧΩΔΕ παρουσία εκπροσώπων ΤΕΕ…Εγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν… και περιμένουμε την επίσημη απάντηση και θα σας ενημερώσουμε. Η άποψή της δημοτικής αρχής είναι ότι δεν εκπροσωπείται από επιτροπές (διάλογοι…)

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η δημοτική αρχή μαζί με το ΤΕΕ, με βουλευτές Μεσσηνίας, τον τήμαρχο Καλαμάτας… πήγε στο Υπουργείο. Για τι επιτροπή μας λέτε; (διάλογοι…)

ΚΥΒΕΛΟΣ ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ: Μια Επιτροπή η οποία να εκπροσωπεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Η πρόταση η δική μου θα ήτανε να μπουν όλοι οι επικεφαλής και από το Τεχνικό Τμήμα και… (διάλογοι…). Να εκπροσωπηθεί όλος ο δήμος… αυτή η επιτροπή να πάει στην Πολεοδομία, να πάει στην Αθήνα… (διάλογοι…) Να συσταθεί μια επιτροπή η οποία να εκπροσωπεί τον δήμο, γιατί δεν ξέρω αν εσείς εκπροσωπείτε τον δήμο σ’ ένα τέτοιο σοβαρό θέμα… τι προτείνατε; Ξέρετε τι θέλει η πλειοψηφία εδώ μέσα; (διάλογοι…). Αυτό πιστεύω… και θα είχε άλλη ισχύ, αν μπει μια επιτροπή να εκπροσωπεί τον Δήμο και το Δημοτικό Συμβούλιο (διάλογοι…)

ΡΟΥΤΖΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: Τα πράγματα είναι σοβαρά. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλο τον Δήμο, ένα θέμα το οποίο παίζει σε όλα τα μέσα, σε όλες τις εφημερίδες, στα σόσιαλ. Βγαίνετε σαν δημοτική αρχή και όχι σαν πρόσωπα και λέτε πράγματα που για μένα δεν είναι της παρούσας στιγμής να τα πούμε, γιατί θέλει άλλη διαδικασία να τηρήσουμε. Θέλει χαμηλά την μπάλα, όπως κάναμε με τους δασικούς χάρτες όλοι μαζί, έτσι θέλει και τώρα. Αυτές οι λογικές ότι «είναι άσχετη… να πάει να διαβάσει, να μάθει» και αυτά που ακούγονται από σας από την δημοτική αρχή, έχει την έγκριση ο κ. Χρηστέας και η κα Κολοκοτρώνη; Δήμαρχε, με αυτά που βγαίνουν δημοσίως και γράφουν από σας; Με το ύφος και τον τόνο που κάνουν τις δημοσιεύσεις στα σόσιαλ μίντια, τις υπογράφετε αυτές;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας αφαιρώ το λόγο… εμένα δεν θα με λογοκρίνετε γι’ αυτό. Έχει να κάνει με τα επαγγελματικά μου δικαιώματα κι εσείς εμένα δεν θα μου πείτε πώς θα το χειριστώ (διάλογοι…) Περάσανε τα δυο λεπτά… σας δώσαμε τον χρόνο. Το θέμα το συζητήσαμε… (διάλογοι…)

Η πρόταση που τίθεται σε ψηφοφορία, είναι: «Η δημιουργία Επιτροπής που θα εκπροσωπήσει τον δήμο και θα αφορά το πρόβλημα των στάσιμων οικισμών».

Στη συνέχεια, η πρόεδρος καλεί το Σώμα ν’ αποφασίσει.

Οι παρόντες, κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας δημοτικοί σύμβουλοι, ψήφισαν ως εξής:

ΥΠΕΡ (4): οι δημοτικοί σύμβουλοι, κ.κ. Κυβέλος Διακουμής, Κωστέας Γεώργιος,

Ρουτζούνης Αλέξανδρος, Λούζης Παναγιώτης.

ΚΑΤΑ (9): οι δημοτικοί σύμβουλοι, κ.κ. Βαβαρούτσος Γεώργιος, Κομπότης Γεώργιος, Μιχάλακας Παναγιώτης, Γιατράκος Γεώργιος, Χρηστέας Δημήτριος, Περδικέας Παναγιώτης, Παπαμικρουλέας Κωνσταντίνος, Χρηστέας Ευάγγελος, Κισκήρας Ιωάννης.

ΛΕΥΚΑ (2): οι δημοτικοί σύμβουλοι, κ.κ. Κολοκοτρώνη Σωτηρία, Ανδροβιτσανέας Ευάγγελος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη του την πρόταση της προέδρου, την εισήγηση/πρόταση του επικεφαλής της παράταξης «ΝΕΑ ΠΝΟΗ» κ. Κυβέλου Διακουμή, τις τοποθετήσεις των ομιλητών, τη διαλογική συζήτηση και το αποτέλεσμα της διενεργηθείσης ψηφοφορίας

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α

Δεν εγκρίνει την δημιουργία Επιτροπής που θα εκπροσωπήσει τον Δήμο και θα αφορά το πρόβλημα των στάσιμων οικισμών”.