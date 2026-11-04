1.300 καθίσματα στο Δημοτικό Στάδιο Μεσσήνης

Την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο “Προμήθεια καθισμάτων Δημοτικού Σταδίου Μεσσήνης”, προϋπολογισμού 37.076 ευρώ στο Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Ανάπτυξης (ΣΣ ΚΑΠ)-ΤΑΠΤοΚ Leader Μεσσηνίας 2023-2027, ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή Μεσσήνης.

Ακόμα, η Επιτροπή δεσμεύτηκε ότι στην περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για την πράξη εξ ολοκλήρου, ο Δήμος Μεσσήνης θα καλύψει με ιδίους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα την οικονομική διαφορά που προκύπτει.

Επίσης, εξουσιοδότησε τον δήμαρχο Γιώργο Αθανασόπουλο, να προβεί σε κάθε ενέργεια που απαιτείται και προβλέπεται για τη συ συμμετοχή και υλοποίηση της ανωτέρω πρότασης, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο.

Στην εισήγηση έγινε γνωστό ότι “η μελέτη αφορά στην αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Μεσσήνης με την προμήθεια και τοποθέτηση 1.300 καθισμάτων γηπέδου με πλάτη στις υφιστάμενες κερκίδες του σταδίου.

Τα καθίσματα θα είναι καινούργια, ανθεκτικά, κατάλληλα για υπαίθρια χρήση με προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία, εργονομικού σχεδιασμού και με δυνατότητα αρίθμησης. Περιλαμβάνονται η μεταφορά, η τοποθέτηση και η στερέωσή τους στις κερκίδες με όλα τα απαραίτητα υλικά.

Με την προμήθεια, το Δημοτικό Στάδιο Μεσσήνης αποκτά ασφαλείς και λειτουργικές θέσεις θεατών, βελτιώνοντας την άνεση και την εξυπηρέτηση των κατοίκων και επισκεπτών που παρακολουθούν τις αθλητικές δραστηριότητες”.