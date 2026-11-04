Στο ισόγειο τα γραφεία του Πνευματικού Κέντρου – Εκτακτη επιχορήγηση 21.600 ευρώ

Τη μεταφορά των γραφείων της διοίκησης του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας στο ισόγειο του κτηρίου προβλέπει ο σχεδιασμός της διοίκησής του, με βασικό στόχο τη διασφάλιση της προσβασιμότητας για όλους τους πολίτες.

Το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, στο πλαίσιο της έγκρισης έκτακτης επιχορήγησης ύψους 21.600 ευρώ προς το Πνευματικό Κέντρο.

Σύμφωνα με την εισήγηση του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας «Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή», η έκτακτη επιχορήγηση αφορά τρεις παρεμβάσεις: την κατασκευή δύο νέων γραφείων στο ισόγειο του κτηρίου, προϋπολογισμού 17.800 ευρώ, τη δημιουργία ιστοσελίδας, ύψους 3.100 ευρώ, καθώς και την υλοποίηση του πρώτου βήματος για την πιστοποίηση των ανελκυστήρων, με κόστος 700 ευρώ.

Απαντώντας σε ερωτήσεις της αντιπολίτευσης, η προεδρεύουσα του Πνευματικού Κέντρου, Λυδία Εξηνταβελώνη, εξήγησε ότι βασική επιδίωξη είναι τα γραφεία να καταστούν προσβάσιμα σε όλους, επισημαίνοντας πως στη σημερινή τους θέση απαιτείται η χρήση σκάλας, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης μέσω ανελκυστήρα.

Για τον λόγο αυτό, όπως ανέφερε, σχεδιάζεται η μεταφορά τους στο ισόγειο, απέναντι από τους χώρους υγιεινής. Προκειμένου, μάλιστα, να μην αλλοιωθεί η αρχιτεκτονική φυσιογνωμία του χώρου, προβλέπεται η τοποθέτηση γυάλινων χωρισμάτων, με τα οποία θα διαμορφωθούν δύο διακριτά γραφεία, για την κάλυψη των αναγκών του προϊσταμένου και του προέδρου του Πνευματικού Κέντρου.

Η κα. Εξηνταβελώνη στάθηκε και στη λειτουργική διάσταση της παρέμβασης, σημειώνοντας ότι είναι σημαντικό ο προϊστάμενος να έχει οπτική επαφή τόσο με τον χώρο υποδοχής όσο και με την είσοδο και την έξοδο του κτηρίου, ώστε να διευκολύνεται η εποπτεία της καθημερινής λειτουργίας του.

Από την πλευρά της μείζονος μειοψηφίας, ο επικεφαλής της παράταξης, Βασίλης Τζαμουράνης, εξέφρασε επιφυλάξεις για την αναγκαιότητα της μεταφοράς των γραφείων, επισημαίνοντας ότι λειτουργούσαν παλιότερα και σε όροφο.

Στη συζήτηση παρενέβη και ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης», Δημήτρης Οικονομάκος, ο οποίος πρότεινε ο χώρος όπου στεγάζεται σήμερα το γραφείο του προϊσταμένου να αξιοποιηθεί διαφορετικά μετά τη μεταφορά, ενδεχομένως με την παραχώρησή του σε κάποιον πολιτιστικό σύλλογο.

Παράλληλα, ο κ. Οικονομάκος αναφέρθηκε σε ευρύτερα ζητήματα που αντιμετωπίζει το Πνευματικό Κέντρο, επισημαίνοντας το πρόβλημα εισροής υδάτων στην είσοδο του κτηρίου έπειτα από βροχοπτώσεις. Συνέδεσε, επίσης, τη συζήτηση με την κατάσταση του Εργατικού Κέντρου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να υπάρχει ετοιμότητα σε ό,τι αφορά τη θέρμανση.

Τ.Αν.