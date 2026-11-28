Αναβάλλονται τελικά οι σημερινές και αυριανές εκδηλώσεις για την φωταγώγηση των χριστουγεννιάτικών δένδρων στην Καλαμάτα.

Ειδικότερα σύμφωνα με ενημέρωση από τον Δήμο Καλαμάτας λόγω των αναμενόμενων δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν θα πραγματοποιηθούν σήμερα η φωταγώγηση του δένδρου στην πλατεία 23ης Μαρτίου και την Κυριακή στο λιμάνι της μεσσηνιακής πρωτεύουσας.

Και οι δύο εκδηλώσεις θα προγραμματιστούν εκ νέου, πιθανόν μέσα στη νέα εβδομάδα, με τις ανακοινώσεις να αναμένονται προσεχώς.

Πάντως χθες δεν επηρεάστηκε η τελετή φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δένδρου στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας, από όπου και η κεντρική φωτογραφία του άρθρου.