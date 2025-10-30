Κίνημα Διάσωσης και Επαναλειτουργίας Σιδηροδρόμου Πελοποννήσου: Επιστολή στο Περιφερειακό Συμβούλιο για οριστική ματαίωση ποδηλατόδρομου

Ανοιχτή επιστολή προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο του Κινήματος Διάσωσης και Επαναλειτουργίας Σιδηροδρόμου Πελοποννήσου, με αφορμή τη σημερινή συνεδρίαση του οργάνου και τη συζήτηση θέματος σχετικού με το μέλλον του σιδηροδρόμου.

Το Κίνημα καλεί το Περιφερειακό Συμβούλιο να ζητήσει από την κυβέρνηση την οριστική ματαίωση του διαγωνισμού του ΤΕΕ για μελέτες ποδηλατόδρομου από τα Μέγαρα έως την Καλαμάτα, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα «δεν έχει την πολυτέλεια κατασπατάλησης χρημάτων για αντιπαραγωγικές δαπάνες».

Στην επιστολή τονίζεται ότι οι πόροι που προορίζονται για τις μελέτες πρέπει να αξιοποιηθούν για την ταχύτερη ανάταξη και σταδιακή επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου, ο οποίος είναι ενταγμένος στο δευτερεύον διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών.

Το Συντονιστικό Συμβούλιο του Κινήματος ζητά από την Περιφερειακή Αρχή να αναλάβει ενεργητικές πρωτοβουλίες για τη διάσωση και αναβάθμιση του ιστορικού σιδηροδρόμου, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως «υποδομή τεράστιας αξίας, μοναδικής αρχιτεκτονικής και βιομηχανικής κληρονομιάς της χώρας».

Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή του Κινήματος: Το Συντονιστικό Συμβούλιο του Κινήματος Διάσωσης – Επαναλειτουργίας Σιδηροδρόμου Πελοποννήσου, με την ευκαιρία της σημερινής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου και με θέμα σχετικό με τον σιδηρόδρομο, επισημαίνει ότι:

Παρά τις διορθωτικές ή καθησυχαστικές εκ των υστέρων δηλώσεις καλών προθέσεων από πλευράς του ΤΕΕ και κυβερνητικών παραγόντων, μετά τον σάλο που προκλήθηκε εντός της χώρας αλλά και στο εξωτερικό για το πλαίσιο των προκηρυχθέντων μελετών για ποδηλατόδρομο από τα Μέγαρα έως την Καλαμάτα, ο ίδιος ο διαγωνισμός, ωστόσο, παραμένει ενεργός. Η δέσμευση, επομένως, πολύτιμων πόρων προς την κατεύθυνση διερεύνησης απαράδεκτων στόχων για άχρηστες μελέτες με επίκεντρο την ιδέα του ποδηλατόδρομου παραμένει.

Η χώρα μας όμως δεν έχει ασφαλώς την πολυτέλεια κατασπατάλησης και διασπάθισης χρημάτων για αντιπαραγωγικές δαπάνες. Ποδηλατόδρομος, αν πράγματι αυτό ήταν το ζητούμενο, μπορεί να γίνει στο παράλληλο σχεδόν παντού στη σιδηροδρομική γραμμή δευτερεύον εθνικό, επαρχιακό και αγροτικό οδικό δίκτυο.

Καλούμε έτσι σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου να ζητήσει άμεσα από την κυβέρνηση να προβεί στην οριστική ματαίωση του προαναφερθέντος προκλητικού διαγωνισμού του ΤΕΕ.

Να αξιώσει τα προβλεφθέντα χρήματα να αξιοποιηθούν για την ταχύτερη ανάταξη και σταδιακή επαναλειτουργία του ραγδαία καταστρεφόμενου σιδηροδρόμου στην περιοχή μας, που είναι κλάδος ενταγμένος στο δευτερεύον διευρωπαϊκό δίκτυο.

Ζητάμε να αντιμετωπιστεί ο ιστορικός και μόνος υπαρκτός σήμερα σιδηρόδρομος του τόπου ως μια βαρύτιμη, συμπληρωματική υποδομή που μπορεί και σήμερα, και με βάση διεθνή παραδείγματα, να συμβάλει στην εναλλακτική και περιβαλλοντικά βιώσιμη, πολύπλευρη κοινωνικοοικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της Πελοποννήσου.

Ζητάμε από την Περιφερειακή Αρχή, ως την κατ’ εξοχήν αρμόδια για την εκπροσώπηση των συμφερόντων της Πελοποννήσου, να αναλάβει ενεργητικά πρωτοβουλίες για την τύχη αυτής της πολύτιμης υποδομής και να διεκδικήσει επιτέλους ενεργά τη διάσωση αλλά και την αναβάθμισή της, ως μιας τεράστιας αξίας, μοναδικής αρχιτεκτονικής και βιομηχανικής κληρονομιάς της χώρας μας.»