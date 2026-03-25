Το Πολυλίμνιο σε πλήρη εγκατάλειψη - Του Μανώλη Μάκαρη

Την Κυριακή 22 Μαρτίου 2026, Παγκόσμια Ημέρα Νερού, επισκεφθήκαμε το Πολυλίμνιο μαζί με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Χαραυγής, Τάσο Γραμματικόπουλο.

Η εικόνα που αντικρίσαμε δεν τιμά κανέναν. Ένας μοναδικός φυσικός προορισμός της Μεσσηνίας βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους εγκατάλειψης, με κατεστραμμένες υποδομές, σοβαρά προβλήματα ασφάλειας και ουσιαστικά χωρίς ασφαλή πρόσβαση για κατοίκους και επισκέπτες. Η κατάρρευση της πρώτης γέφυρας προς τον χώρο, που καταγράφηκε στις 13 Μαρτίου 2026, δεν ήταν ένα τυχαίο περιστατικό. Ήταν το αποτέλεσμα μιας μακράς περιόδου αδιαφορίας, αδράνειας και απουσίας ουσιαστικών παρεμβάσεων.

Η σημερινή κατάσταση στο Πολυλίμνιο επιβεβαιώνει με τον πιο καθαρό τρόπο την αποτυχία της Περιφέρειας Πελοποννήσου και των συναρμόδιων φορέων να προστατεύσουν, να συντηρήσουν και να αναδείξουν έναν χώρο ιδιαίτερης φυσικής αξίας για τη Μεσσηνία και ολόκληρη την Πελοπόννησο.

Ακόμη πιο σοβαρό είναι το γεγονός ότι η Περιφέρεια δεν μπορεί να επικαλεστεί άγνοια αφού ήταν εκείνη που χρηματοδότησε την μελέτη της ομάδας του καθηγητή Ευθύμιου Λέκκα . Η συγκεκριμένη μελέτη είχε παραδοθεί ήδη από τις αρχές του 2021 και προέβλεπε συγκεκριμένες αναγκαίες παρεμβάσεις ασφάλειας, όπως στερεώσεις πρανών και αγκυρώσεις βράχων, με προϋπολογισμό περίπου 700.000 ευρώ. Παρ’ όλα αυτά, πέντε χρόνια μετά, η μελέτη παραμένει αναξιοποίητη.

Αυτό ακριβώς είναι το πολιτικό ζήτημα.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν μπορεί να εμφανίζεται επικοινωνιακά ως υπερασπιστής της τουριστικής ανάπτυξης και της ανάδειξης του φυσικού πλούτου, όταν στην πράξη αφήνει εμβληματικούς χώρους χωρίς προστασία, χωρίς έργα και χωρίς σχέδιο. Δεν μπορεί το Πολυλίμνιο να προβάλλεται ως τουριστικός προορισμός, αλλά να εγκαταλείπεται όταν απαιτούνται ευθύνη, χρηματοδότηση και παρεμβάσεις.

Η εγκατάλειψη του Πολυλιμνίου δεν είναι απλώς διοικητική αμέλεια. Είναι μια πολιτική επιλογή αδράνειας, που εκθέτει τη Μεσσηνία, υπονομεύει την ασφαλή πρόσβαση των πολιτών και απαξιώνει έναν σπουδαίο φυσικό θησαυρό του τόπου μας.

Η περιφερειακή παράταξη «Πρώτα η Πελοπόννησος» ζητά άμεσα:

1.την επίσημη ενημέρωση για το ισχύον καθεστώς ασφάλειας και πρόσβασης στο Πολυλίμνιο,

2.την άμεση δημοπράτηση των παρεμβάσεων που προβλέπει η υπάρχουσα μελέτη με προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Περιβάλλοντος,

3.τη σαφή ανάληψη ευθύνης από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς,

4. τη δημοσιοποίηση συγκεκριμένου και δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος για την αποκατάσταση, την προστασία και την ουσιαστική ανάδειξη του χώρου.

Το Πολυλίμνιο δεν αντέχει άλλη εγκατάλειψη. Η Μεσσηνία δεν έχει ανάγκη από λόγια, φωτογραφίες και δημόσιες σχέσεις. Έχει ανάγκη από ευθύνη, σοβαρότητα και έργα με αποτέλεσμα.