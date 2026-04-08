Μεσσηνία: Ευρεία σύσκεψη για τα αντιπλημμυρικά στην 7η εθνική οδό

Στο επίκεντρο βρέθηκε το τμήμα από Ασπρόχωμα έως Θουρία και ειδικότερα η περιοχή του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκαν οι υπάρχουσες μελέτες και αποφασίστηκε η επικαιροποίησή τους από τη ΔΕΥΑΚ, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα.

Στόχος είναι η ωρίμανση των φακέλων για αντιπλημμυρικά έργα, ώστε να εξεταστεί η ένταξή τους σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Περιφέρειας. Η παρέμβαση συνδέεται με την πρόληψη ζημιών από πλημμύρες, την ενίσχυση της ασφάλειας των κατοίκων και την προστασία δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος, οι θεματικοί αντιπεριφερειάρχες Αναστάσιος Αδαμόπουλος, Ανδρέας Τσουκαλάς και Μαρία Οικονομάκου, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Ανδρέας Καραγιάννης, ο αντιπρόεδρος Γεώργιος Φάββας, δημοτικοί σύμβουλοι και υπηρεσιακοί παράγοντες.