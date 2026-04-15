15 εκ. ευρώ από την Περιφέρεια για αναβάθμιση οδικού δικτύου

Η παρέμβαση αφορά και τις πέντε Περιφερειακές Ενότητες (Μεσσηνία, Αρκαδία, Λακωνία, Αργολίδα, Κορινθία), με τις σχετικές προτάσεις να εντάσσονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, στόχος είναι η βελτίωση του οδικού περιβάλλοντος σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας, σε περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία, καθώς και σε σημεία όπου καταγράφονται συχνά τροχαία ατυχήματα.

Με απόφαση που υπογράφει ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται στα 15 εκατ. ευρώ και έρχεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά στη συνολική στρατηγική για την οδική ασφάλεια. Υπενθυμίζεται ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγάλο έργο ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε περισσότερα από 600 σημεία του οδικού δικτύου της Περιφέρειας.