Προβολή της Πελοποννήσου σε αμερικανικό ταξιδιωτικό μέσο

Το δημοσίευμα με τίτλο «This Summer, Greece Will Launch the Peloponnese Trails Network» αναδεικνύει την πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου μονοπατιών που αναμένεται να ξεπεράσει τα 2.000 χιλιόμετρα διαδρομών. Το δίκτυο αυτό φιλοδοξεί να συνδέσει ορεινές και παράκτιες περιοχές, ιστορικά τοπόσημα και τοπικές κοινότητες, αποτελώντας μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες ανάπτυξης του θεματικού τουρισμού στη χώρα.

Η προβολή στο AFAR, το οποίο απευθύνεται σε κοινό υψηλού επιπέδου που αναζητά αυθεντικές εμπειρίες, ενισχύει τη στρατηγική προσέγγιση της Περιφέρειας στην αγορά των ΗΠΑ. Σε παρέμβασή του, ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας επισημαίνει ότι η αμερικανική αγορά αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα και η παρουσία σε μέσα υψηλής αξιοπιστίας επιβεβαιώνει τη σωστή κατεύθυνση των ενεργειών. Σύμφωνα με τον κ. Μιχελόγγονα, υπό την καθοδήγηση του περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού, υλοποιείται μια συνεκτική στρατηγική που συνδέει τη φύση και τον πολιτισμό με τις τοπικές κοινωνίες, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της περιοχής.

Παράλληλα, η Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Visit Peloponnese καλούν τους επαγγελματίες του τουρισμού, του πολιτισμού και της γαστρονομίας να ενταχθούν στο οικοσύστημα Visit Peloponnese Connect. Μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας, οι επαγγελματίες μπορούν να ενημερώνονται άμεσα για δράσεις διεθνούς προβολής και να αποκτούν πρόσβαση σε νέες δυνατότητες συνεργασίας για την ενίσχυση της παρουσίας του προορισμού στις διεθνείς αγορές.