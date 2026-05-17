Τατούλης για Περιφερειακή Αρχή: “Αποφάσεις από κλειστούς μηχανισμούς εξουσίας”

Σύμφωνα με την παράταξη, η καθυστέρηση στη συζήτηση του απολογισμού δείχνει την αντίληψη της περιφερειακής αρχής απέναντι στους θεσμούς, καθώς, όπως επισημαίνει, χρειάστηκαν σχεδόν δύο χρόνια για να έρθει προς συζήτηση ένα θέμα που προβλέπεται να εξετάζεται ανά εξάμηνο.

Η «Νέα Πελοπόννησος» υποστηρίζει ότι η καθυστέρηση δεν αποτελεί απλή διοικητική δυσλειτουργία, αλλά πολιτική επιλογή απαξίωσης του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Περιφερειακής Επιτροπής.

Ο πρώην περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης ανέφερε ότι η σημερινή λειτουργία της περιφερειακής αρχής ακολουθεί το συγκεντρωτικό μοντέλο διοίκησης της κυβέρνησης, όπου, όπως σημείωσε, οι κρίσιμες αποφάσεις λαμβάνονται από κλειστούς μηχανισμούς εξουσίας και τα συλλογικά όργανα περιορίζονται σε ρόλο επικύρωσης προειλημμένων αποφάσεων.

Κατά τη συνεδρίαση, τα μέλη της παράταξης έθεσαν ζήτημα αποδυνάμωσης της Περιφερειακής Επιτροπής, υποστηρίζοντας ότι πλέον στερείται ουσιαστικών αρμοδιοτήτων και δυνατότητας πολιτικού και οικονομικού ελέγχου. Παράλληλα, ανέφεραν ότι σημαντικά ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση δημόσιου χρήματος και τη διαφάνεια δεν εισάγονται προς συζήτηση, όπως συνέβαινε με το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο.

Η παράταξη του Πέτρου Τατούλη αναφέρθηκε επίσης σε προγραμματικές συμβάσεις που, όπως υποστηρίζει, δεν συζητούνται στο Περιφερειακό Συμβούλιο, παρά τη σοβαρότητα και τη βαρύτητά τους. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα μεγάλα αναπτυξιακά ζητήματα της Περιφέρειας, με τη «Νέα Πελοπόννησο» να υποστηρίζει ότι απουσιάζει η συζήτηση για το ΕΣΠΑ, τόσο ως προς τις βασικές κατευθύνσεις όσο και ως προς τις προτεραιότητες των προσκλήσεων και των έργων.

Ανάλογη κριτική ασκήθηκε και για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης στη Μεγαλόπολη, για το οποίο η παράταξη αναφέρει ότι δεν έχει συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο, παρά τα επανειλημμένα αιτήματά της.

Η «Νέα Πελοπόννησος» κατηγορεί την περιφερειακή αρχή ότι δεν διεκδικεί ουσιαστικές αρμοδιότητες από την κεντρική κυβέρνηση και ότι επιλέγει την πολιτική ταύτιση με το μοντέλο του επιτελικού κράτους.

Κλείνοντας, η παράταξη δηλώνει ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται μια «δημοκρατική, αξιόπιστη, διαφανή και ισχυρή Αυτοδιοίκηση», απέναντι, όπως σημειώνει, στην αδιαφάνεια, τον συγκεντρωτισμό και τα κλειστά κέντρα αποφάσεων.