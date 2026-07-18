Σε τροχιά υλοποίησης το έργο στο Γυμνάσιο – Λύκειο Χώρας

Το μήνυμα ότι “η εκπαίδευση είναι η σημαντικότερη επένδυση για το μέλλον της Πελοποννήσου”, έστειλε χθες από την Χώρα του Δήμου Πύλου - Νέστορος, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, που επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Γυμνασίου και του Λυκείου της πόλης, όπου θα υλοποιηθεί ένα από τα σημαντικότερα έργα σχολικής στέγης στην Περιφέρεια.

Πρόκειται για την ανέγερση νέου σύγχρονου σχολικού συγκροτήματος, προϋπολογισμού 7.650.000 ευρώ, το οποίο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα “Πελοπόννησος 2021-2027”.

Τον περιφερειάρχη ξενάγησε στον χώρο του σχολείου ξενάγησε ο δήμαρχος Πύλου – Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας και παρέστησαν ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Τάσος Αδαμόπουλος και οι αντιπεριφερειάρχες Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κυκλικής Οικονομίας Στάθης Αναστασόπουλος και Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Ανδρέας Τσουκαλάς.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και αφορά την κατασκευή δύο νέων σχολικών κτηρίων για τη στέγαση του Γυμνασίου και του Λυκείου Χώρας, με σύγχρονες υποδομές, αύλειους χώρους, στέγαστρα και αθλητικές εγκαταστάσεις. Προβλέπονται, μεταξύ άλλων, γήπεδα μπάσκετ και βόλεΐ για κάθε σχολική μονάδα, καθώς και ανακατασκευή του υφιστάμενου γηπέδου 5×5.

Με αφορμή την ένταξη του έργου και την επίσκεψή του στην Χώρα, ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός δήλωσε: “Είναι μεγάλη χαρά να βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στην Χώρα Πύλου και να ανακοινώνουμε ένα έργο που θα αλλάξει την καθημερινότητα των μαθητών, των εκπαιδευτικών και συνολικά της τοπικής κοινωνίας. Είναι ακόμη μεγαλύτερη ικανοποίηση να βλέπουμε από κοντά τον χώρο, όπου σύντομα θα κατασκευαστεί ένα νέο, σύγχρονο σχολικό συγκρότημα, γιατί έτσι αποδεικνύεται ότι ο σχεδιασμός μας μετατρέπεται σε πράξη. Η επένδυση στη σχολική στέγη είναι επένδυση στο μέλλον της Πελοποννήσου. Με την ένταξη του νέου Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου στην Χώρα κάνουμε ένα ακόμη σημαντικό βήμα για σύγχρονες, ασφαλείς και λειτουργικές εκπαιδευτικές υποδομές. Παράλληλα, προσθέτουμε ακόμη έναν κρίκο στο μεγάλο πρόγραμμα επενδύσεων για τη σχολική στέγη και την εκπαίδευση που υλοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Με έργα που προσεγγίζουν πλέον τα 30 εκ. ευρώ σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, δημιουργούμε νέα σχολεία, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, αναβαθμίζοντας, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, το εκπαιδευτικό περιβάλλον για εκατοντάδες παιδιά”.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας, η νέα ένταξη ενισχύει ουσιαστικά τον σχεδιασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την αναβάθμιση της σχολικής στέγης και των εκπαιδευτικών υποδομών σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες. Ο νέος κύκλος ένταξης προστίθεται στα ήδη ενταγμένα έργα σχολικής στέγης, συνολικού προϋπολογισμού 21,8 εκ. ευρώ, που υλοποιούνται σε Καλαμάτα, Ξυλόκαστρο, Σπάρτη και Αρχαία Κόρινθο.