Ο Μανώλης Μάκαρης για ζημιές στο Καλαμάτα - Μεθώνη

Την ανάγκη άμεσης αποκατάστασης των ζημιών στο οδικό δίκτυο της Πυλίας που, όπως επισημαίνει, έχει επιβαρυνθεί από τις εργασίες κατασκευής του οδικού άξονα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη, τονίζει ο επικεφαλής της παράταξης «Πρώτα η Πελοπόννησος» Μανώλης Μάκαρης.

Ο κ. Μάκαρης χαρακτηρίζει τον νέο οδικό άξονα σημαντικό και αναγκαίο έργο για τη Μεσσηνία, σημειώνοντας ωστόσο ότι η κατασκευή του δεν μπορεί να γίνεται εις βάρος της ασφάλειας, της καθημερινότητας και της πρόσβασης των κατοίκων των γύρω περιοχών.

Όπως αναφέρει, κατά την επίσκεψή του στην περιοχή της Αβαρνίτσας και στη συνδετήρια οδό προς Κυνηγού διαπιστώθηκε σημαντική επιβάρυνση του οδοστρώματος από την εργοταξιακή δραστηριότητα και την κυκλοφορία βαρέων οχημάτων. Φθορές, σκόνη και αυξημένη κίνηση φορτηγών δημιουργούν προβλήματα στον δρόμο που χρησιμοποιείται καθημερινά για τις μετακινήσεις προς Κυνηγού, Καλλιθέα και Μεθώνη.

Σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων που επικαλείται ο κ. Μάκαρης, φθορές υπάρχουν επίσης στο οδικό δίκτυο προς Μπαλοδημαίικα, Πύλα και Γιάλοβα, ενώ προβλήματα συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης αντιμετωπίζουν το Χανδρινού, η Στενωσιά, τα Μπαλοδημαίικα και η Πύλα.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην πρόσβαση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Κάτοικοι του Κυνηγού επισημαίνουν ότι στην περιοχή διαμένουν άτομα με αναπηρία, κινητικά προβλήματα και προβλήματα υγείας και εκφράζουν ανησυχία για το κατά πόσο ένα ασθενοφόρο μπορεί να προσεγγίσει με ασφάλεια και να πραγματοποιήσει επείγουσα διακομιδή προς το Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Ο Μανώλης Μάκαρης ζητεί από τον ανάδοχο και τους αρμόδιους φορείς άμεση αποκατάσταση των επικίνδυνων φθορών, συνεχή συντήρηση των δρόμων που επιβαρύνονται από την εργοταξιακή κίνηση, επαρκή σήμανση και μέτρα για τον περιορισμό της σκόνης και των κινδύνων από τα βαρέα οχήματα.

Παράλληλα ζητεί να εξασφαλιστεί απρόσκοπτη πρόσβαση για ασθενοφόρα, πυροσβεστικά και άλλα οχήματα έκτακτης ανάγκης, να αποκατασταθούν οι δρόμοι που έχουν υποστεί ζημιές και να αντιμετωπιστεί η συγκοινωνιακή απομόνωση των χωριών της περιοχής.