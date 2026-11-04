Στη Μεσσηνία αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Θα μιλήσει στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, στη Καλαμάτα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί αύριο Πέμπτη 5 Νοεμβρίου στη Μεσσηνία. Στις 10.30 θα επισκεφθεί το οικοτροφείο ατόμων με αυτισμό στη Μερόπη του δήμου Οιχαλίας και στη συνέχεια την υδροπονική θερμοκηπιακή μονάδα παραγωγής ντομάτας που κατασκευάζεται στην Οιχαλία.

Ακολούθως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο αεροδρόμιο Καλαμάτας, όπου θα γίνει παρουσίαση των έργων αναβάθμισής του, και στη συνέχεια θα επισκεφθεί εργοτάξιο του οδικού άξονα Καλαμάτα - Μεθώνη.

Το μεσημέρι ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Καλαμάτα, όπου θα παραστεί στα εγκαίνια της Μονάδας Ηλιακής Ξήρανσης Ιλύος ΕΕΛ Καλαμάτας.

Στις 17.30 ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα παραστεί στην υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή σωφρονιστικού καταστήματος στη Μεγαλόπολη.