Στη Μεσσηνία αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Θα μιλήσει στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, στη Καλαμάτα

Ακολούθως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο αεροδρόμιο Καλαμάτας, όπου θα γίνει παρουσίαση των έργων αναβάθμισής του, και στη συνέχεια θα επισκεφθεί εργοτάξιο του οδικού άξονα Καλαμάτα - Μεθώνη.
Το μεσημέρι ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Καλαμάτα, όπου θα παραστεί στα εγκαίνια της Μονάδας Ηλιακής Ξήρανσης Ιλύος ΕΕΛ Καλαμάτας.
Στις 17.30 ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.
Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα παραστεί στην υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή σωφρονιστικού καταστήματος στη Μεγαλόπολη.