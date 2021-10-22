Μεσσηνία: Χωρίς εκλογές ανακηρύχθηκαν πρόεδροι και μέλη ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ της Νέας Δημοκρατίας - Όλα τα ονόματα

Κι αυτό διότι ο αριθμός των υποψηφίων είναι ακριβώς ο αριθμός των εκλόγιμων θέσεων για όλα τα όργανα. Έτσι με την σύμφωνη γνώμη της κεντρικής διοίκησης του κόμματος η τοπική εφορευτική επιτροπή προχώρησε στην ανακήρυξη των εκλεγέντων.
Αναλυτικά εκλέγονται:
Για το αξίωμα του Προέδρου της Δ.Ε.Ε.Π.: ΔΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
Μέλη της Δ.Ε.Ε.Π.:
ΓΑΊ΄ΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΓΚΛΕΓΚΛΕ ΕΛΕΝΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΑΝΘΗ(ΛΙΝΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΛΑΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΥΡΕΑ ΑΣΤΡΙΝΗ-ΣΟΦΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΤΣΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΧΕΙΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Για το αξίωμα του Προέδρου της ΔΗΜ.Τ.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ: ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Μέλη της ΔΗΜ.Τ.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ:
ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΟΛΥΜΠΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΟΛΓΑ-ΜΑΡΙΝΑ του ΠΕΡΙΚΛΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΚΡΕΠΕΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΦΟΙΦΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ(ΤΑΣΙΑ) του ΙΩΑΝΝΗ
Για το αξίωμα του Προέδρου της ΔΗΜ.Τ.Ο. ΜΕΣΣΗΝΗΣ: ΣΚΙΑΔΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Μέλη της ΔΗΜ.Τ.Ο. ΜΕΣΣΗΝΗΣ:
ΑΡΓΙΑΝΑΣ ΣΥΜΕΩΝ του ΛΕΩΝΙΔΑ
ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ
ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΤΡΑΒΟΛΑΙΜΟΥ ΘΩΜΑΊ΄-ΕΥΣΤΑΘΙΑτου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΠΡΟΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Για το αξίωμα του Προέδρου της ΔΗΜ.Τ.Ο. ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ
Μέλη της ΔΗΜ.Τ.Ο. ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ:
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΑΛΥΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ
ΚΑΖΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΠΑΧΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΠΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΥΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Για το αξίωμα του Προέδρου της ΔΗΜ.Τ.Ο. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ: ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Μέλη της ΔΗΜ.Τ.Ο. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ:
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΦΩΤΙΟΥ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΚΟΝΔΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΠΑΝΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
ΦΛΑΡΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Για το αξίωμα του Προέδρου της ΔΗΜ.Τ.Ο. ΟΙΧΑΛΙΑΣ: ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Μέλη της ΔΗΜ.Τ.Ο. ΟΙΧΑΛΙΑΣ:
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΕΡΓΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ
ΔΕΔΕ ΜΑΡΙΑ του ΗΛΙΑ
ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΝΤΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΟΙ ΤΗΣ Δ.Ε.Ε.Π. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ:
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΝΑΖΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΑΊ΄ΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΓΚΛΕΓΚΛΕ ΕΛΕΝΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ
ΔΙΠΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΚΑΡΑΜΠΑ ΜΑΡΙΚΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΜΠΕΤΙΧΑΒΑ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΟΛΓΑ-ΜΑΡΙΝΑ του ΠΕΡΙΚΛΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΤΣΑΜΗ ΕΛΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΦΙΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ