ΚΚΕ Πελοποννήσου: "Η καρκινογόνος καύση θα «χαντακώνει» την υγεία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων" (βίντεο)

“Η καρκινογόνος καύση θα «χαντακώνει» την υγεία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων των περιοχών, όπου θα εγκατασταθούν τα εργοστάσια, αλλά από την άλλη, είναι μια χρυσοφόρα επένδυση για το κεφάλαιο”.

Αυτό υποστήριξε ο Νίκος Κουτουμάνος, μέλος της ΚΕ, Γραμματέας της Ε.Π. Πελοποννήσου, και περιφερειακός σύμβουλος Πελοποννήσου, σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου, αντιδρώντας στην καύση των απορριμμάτων που προωθείται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Ενημέρωσε πως σε επίσκεψη κλιμακίου του κόμματος με εκλεγμένους της Λαϊκής Συσπείρωσης στο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων με ΣΔΙΤ στην Καλλιρρόη, διαπίστωσαν ότι “παρά τη διαλογή που γίνεται, παρά το μεγάλο κόστος που επιβαρύνεται ο λαός της Πελοποννήσου, μεγάλοι όγκοι σκουπιδιών θάβονται, περίπου το 40%, όπως δηλαδή προβλεπόταν από τη σύμβαση της ΣΔΙΤ. Παράλληλα, ακούσαμε κατοίκους της περιοχής να διαμαρτύρονται για την δυσωδία, η οποία ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες μπορεί να είναι ανυπόφορη”.

Ανέφερε ότι “είναι πλέον καθαρό ότι οι τρεις μονάδες του ΣΔΙΤ Πελοποννήσου, καθώς και οι υπόλοιπες που λειτουργούν, σχεδιάζονται ή κατασκευάζονται πανελλαδικά, είναι τμήμα του κεντρικού σχεδιασμού για την διαχείριση των απορριμμάτων. Προετοιμάζουν το υλικό που στην ολοκληρωμένη φάση αυτού του σχεδιασμού θα καίγεται, ολοκληρώνοντας το περιβαλλοντικό και οικονομικό έγκλημα με το εργοστάσιο που προβλέπει την καρκινογόνα καύση για την παραγωγή ενέργειας”.

Συνεχίζοντας, ο Ν. Κουτουμάνος παρατήρησε ότι “η εμπειρία από τις μονάδες καύσης είναι αρνητική. Είναι μια πρακτική που εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν περισσότερες από 500 τέτοιες μονάδες καύσης, που καίνε 58 εκατομμύρια τόνους απορρίμματα τον χρόνο. Υπάρχουν ευρήματα επιστημονικών μελετών που δείχνουν ότι η καύση υπολειμμάτων και απορριμματογενών καυσίμων(SRF, RDF) που περιέχουν υψηλό ποσοστό πλαστικών, βαρέων μετάλλων, προκαλεί εκπομπές εξαιρετικά επικίνδυνων αέριων ρύπων και μικροσωματιδίων ακόμη και με χρήση σύγχρονων φίλτρων, που ευθύνονται για καρκινογενέσεις και άλλες σοβαρές βλάβες στον ανθρώπινο οργανισμό”.

Καταλήγοντας, επισήμανε πως “και τώρα χρειάζεται να δυναμώσει ο αγώνας του εργατικού-λαϊκού κινήματος ενάντια στα κυβερνητικά σχέδια για την δημιουργία μονάδων καύσης για να αποσυρθεί η ΣΜΠΕ που προωθεί την καρκινογόνα καύση. Ζητάμε να καταργηθεί κάθε είδους εμπορευματοποίηση και επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων”.

* Στην έναρξη της συνέντευξης μίλησε ο Μιλτιάδης Κουτίβας, μέλος της ΤΕ Μεσσηνίας του ΚΚΕ κι ενημέρωσε για τις θέσεις του 22ου Συνεδρίου του κόμματος. Είπε ότι “το Σάββατο 4 Οκτώβρη θα δημοσιευτούν με τον Ριζοσπάστη οι Θέσεις της ΚΕ του ΚΚΕ για το 22ο Συνέδριο του κόμματος”. Και κάλεσε τον λαό της Μεσσηνίας “να προμηθευτεί, να μελετήσει τις θέσεις της ΚΕ για το 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ, που θα διεξαχθεί στις 29-31 Γενάρη 2026 με σύνθημα: «ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της Ιστορίας για τον Σοσιαλισμό»”.