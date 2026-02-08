Λαϊκή Συσπείρωση: Ζητεί αποκατάσταση του δρόμου Καλαμάτα – Σπάρτη

Να αποκατασταθεί άμεσα ο δρόμος Καλαμάτα – Σπάρτη και να θωρακιστεί ο Ταΰγετος, ζητούν με κοινή τους ανακοίνωση οι σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης στον Δήμο Καλαμάτας και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Παρατηρούν ότι “η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ο Δήμος Καλαμάτας γνωρίζουν πολύ καλά τόσο τα αίτια των προβλημάτων όσο και τα αναγκαία μέτρα αντιμετώπισης” κι εκτιμούν πως “έκθεση του ΕΑΓΜΕ (πρώην ΙΓΜΕ) επιβεβαιώνει ότι οι καταστροφές στην Αλαγονία και τον Ταΰγετο οφείλονται στην εγκατάλειψη της υπαίθρου και στην έλλειψη επαρκούς φροντίδας του δικτύου απορροής ομβρίων, των οποίων την ευθύνη έχουν ο Δήμος Καλαμάτας και η Περιφέρεια Πελοποννήσου”.

Στην ανακοίνωσή τους οι δημοτικοί σύμβουλοι Δημήτρης Οικονομάκος και Χριστίνα Καντζιλιέρη και οι περιφερειακοί σύμβουλοι Νίκος Κουτουμάνος και Γιάννης Κελλάρης αναφέρουν:

“Οι εικόνες καταστροφής των τελευταίων ημερών είναι αποτέλεσμα διαχρονικής εγκατάλειψης της πρόληψης, αποσπασματικών έργων αποκατάστασης και πολιτικής που αντιμετωπίζει τις ανάγκες των κατοίκων ως κόστος και τα έργα υποδομής ως πεδίο κερδοφορίας για εργολάβους.

Αυτές τις μέρες, στο ορεινό οδικό δίκτυο του Ταϋγέτου, στην περιοχή της Αλαγονίας, καταγράφονται μεγάλες ζημιές, λόγω κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από τις πολυήμερες

βροχοπτώσεις.

Το κερασάκι στην τούρτα είναι το κλείσιμο της παλαιάς εθνικής οδού Καλαμάτας–Σπάρτης, λόγω καθιζήσεων, επειδή η εργολαβία ουσιαστικά έμεινε στη μέση, το έργο αποκατάστασης δεν ολοκληρώθηκε πριν από δύο χρόνια, ενώ ούτε προχώρησε η νέα εργολαβία που πέρυσι είχε εξαγγείλει η περιφερειακή αρχή. Υπάρχει μάλιστα κίνδυνος η αργοπορία αυτή να συμπαρασύρει και τα δύο τμήματα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

Παράλληλα, αυτή η εξέλιξη έχει ως αποτέλεσμα να δίνεται σε χρήση επικίνδυνος δρόμος παράκαμψης από τα χωριά Καρβέλι–Λαδά και να μένουν ουσιαστικά αποκλεισμένοι όσοι πρέπει να μετακινηθούν πάνω από την Αρτεμισία, μετά την «Κούπιτσα». Μεταξύ αυτών που πλήττονται είναι και το «Τουριστικό Ταϋγέτου», που βρίσκεται σε λειτουργία και παλεύει να επιβιώσει, αλλά και οι υπόλοιποι μικροί επιχειρηματίες που επηρεάζονται ακόμη και μόνο από το «άκουσμα» ότι ο δρόμος είναι κλειστός.

Χαρακτηριστικό της εγκατάλειψης είναι το χρόνιο πρόβλημα κοντά στην ταβέρνα «Κούπιτσα», με την κατακρήμνιση πρανούς ύψους 20 μέτρων, που παραμένει άλυτο με μοναδικό «μέτρο προστασίας» μερικές πινακίδες σήμανσης. Η αδιαφορία τους είναι προκλητική.

Την ίδια στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η μεγάλη εργολαβία των 45 εκ. ευρώ μέσω του «εθνικού» εργολάβου της Πελοποννήσου, που αφορά σημειακές παρεμβάσεις σε διάφορα σημεία - μεταξύ αυτών και στην παλαιά εθνική οδό Καλαμάτας–Σπάρτης. Ταμπέλες, σήμανση, καθαρισμοί, στηθαία κλπ., αλλά: ο δρόμος είναι κλειστός, ο ασφαλτοτάπητας απαράδεκτος και επικίνδυνος, ενώ τα συρμάτινα δίχτυα έχουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα, αφού συνεχώς πέφτουν βράχια. Η αποσπασματικότητα σε όλο της το μεγαλείο.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ο Δήμος Καλαμάτας γνωρίζουν πολύ καλά τόσο τα αίτια των προβλημάτων όσο και τα αναγκαία μέτρα αντιμετώπισης. Το ΙΓΜΕ (νυν ΕΑΓΜΕ) σε έκθεση που κατέθεσε το 2019, μετά τις μεγάλες καταστροφές στην Αλαγονία, κατέληγε στα εξής συμπεράσματα: «…Ανάλογα φαινόμενα θα συνεχίσουν να εκδηλώνονται και στο μέλλον όσο οι συνθήκες που τα δημιουργούν θα υφίστανται. Καθοριστικός παράγοντας προστασίας και αποτροπής κατολισθητικών φαινομένων είναι η διευθέτηση των ομβρίων. Αρχίζοντας από το επαρχιακό και δημοτικό δίκτυο, η κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων με χαμηλό τοίχο πόδας 30–60 εκ. και επαρκών τεχνικών έργων (οχετοί ομβρίων) προς τους φυσικούς αποδέκτες αποτελούν ουσιαστικές παρεμβάσεις που θα θωρακίσουν τους οικισμούς και τις υποδομές των δικτύων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση του Μαχαλά, όπου ο δρόμος στην έξοδο προς Νέδουσα συγκεντρώνει τις επιφανειακές απορροές και τις κατευθύνει προς τον οικισμό. Οι δύο μεγάλες κατολισθήσεις στο οδόστρωμα του δρόμου από Μαχαλά προς Νέδουσα είναι συνέπεια αυτών των συνθηκών».

Η έκθεση επιβεβαιώνει ότι οι καταστροφές στην Αλαγονία και τον Ταΰγετο οφείλονται στην εγκατάλειψη της υπαίθρου και στην έλλειψη επαρκούς φροντίδας του δικτύου απορροής ομβρίων, των οποίων την ευθύνη έχουν ο Δήμος Καλαμάτας και η Περιφέρεια Πελοποννήσου Διεκδικούμε: Άμεση και οριστική αποκατάσταση της κυκλοφορίας με βάση τις μελέτες που έχει η Περιφέρεια για τον δρόμο Καλαμάτας–Σπάρτης στο σημείο, όπου εντοπίζεται το πρόβλημα. Άμεσα έργα θωράκισης (επενδεδυμένες τάφροι, οχετοί) σε όλο το δίκτυο προς Αλαγονία, Μαχαλά, Νέδουσα και τα υπόλοιπα χωριά, όπως ορίζει η επιστημονική έκθεση του ΙΓΜΕ για σωστή απορροή των ομβρίων. Μέτρα για την άμεση βελτίωση του δρόμου που εξυπηρετεί όλα τα χωριά του Ταϋγέτου έως την Αρτεμισία, με νέα ασφαλτόστρωση, κατάλληλα συρμάτινα δίχτυα και άλλες αναγκαίες παρεμβάσεις. Πλήρη αποζημίωση όλων των επαγγελματιών και επιχειρήσεων της περιοχής (εστίαση, τουρισμός, τοπικοί παραγωγοί) που βλέπουν τον τζίρο τους να μειώνεται λόγω του αποκλεισμού του δρόμου και της πτώσης της επισκεψιμότητας. Απαλλαγή από δημοτικά τέλη και φόρους για τις πληττόμενες επιχειρήσεις της Αρτεμισίας, της Αλαγονίας και των γύρω κοινοτήτων για όσο διάστημα ο δρόμος παραμένει κλειστός με ευθύνη του κράτους και της Περιφέρειας”.