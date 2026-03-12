ΠΑΣΟΚ: Την Κυριακή οι εκλογές ανάδειξης συνέδρων – Οι υποψήφιοι στη Μεσσηνία

Εκλογές ανάδειξης συνέδρων του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής πραγματοποιούνται και στη Μεσσηνία την Κυριακή 15 Μαρτίου, στο πλαίσιο του 4ου Συνεδρίου του Κινήματος, το τριήμερο 27-28-29 Μαρτίου στο Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου (Tae Kwon Do) στο Παλαιό Φάληρο.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και όσοι εγγραφούν μέλη μέχρι και την ημέρα των εκλογών, καταβάλλοντας αντίτιμο 2 ευρώ.

Η Νομαρχιακή Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου (ΝΟΕΣ) Μεσσηνίας ενημερώνει:

Για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας θα λειτουργήσει ένα εκλογικό κέντρο ανά καλλικρατικό Δήμο.

Στην Καλαμάτα, στο Πνευματικό Κέντρο, στον πολυχώρο “Ρεγγίνα”. Στη Μεσσήνη, στην Πύλο, στην Κυπαρισσία και στην Καρδαμύλη, στα Δημαρχεία. Στον Μελιγαλά, στο Πνευματικό Κέντρο “Μαρία Κάλλας”.

Η κατανομή των συνέδρων που θα εκλεγούν ανά καλλικρατικό Δήμο είναι: Δυτικής Μάνης 2, Καλαμάτας 19, Μεσσήνης 12, Οιχαλίας 5, Πύλου – Νέστορος 12, Τριφυλίας 10. Σύνολο 60.

Οι βουλευτές, τα μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, οι τομεάρχες και αναπληρωτές τομεάρχες και οι γραμματείς Νομαρχιακών Επιτροπών συμμετέχουν στο Συνέδριο αυτοδικαίως (αριστίνδην).

Για την εκλογή των συνέδρων ισχύει η μονοσταυρία και το πλειοψηφικό σύστημα, καθώς και ποσοστώσεις (εκπροσώπηση κάθε φύλου στο 1/3 των εκλεγμένων, εκπροσώπηση νέων κάτω των 35 σε ποσοστό 10% των εκλεγμένων). Για την εκλογή ενός/μίας συνέδρου, προϋπόθεση είναι ο/η υποψήφιος/α να λάβει 7 ψήφους.

Η ΝΟΕΣ καλεί “τα μέλη, τους φίλους της παράταξης και κάθε προοδευτικό πολίτη της Μεσσηνίας να συμμετάσχουν μαζικά στην εκλογική διαδικασία της Κυριακής 15 Μαρτίου” και αναφέρει: “Η συμμετοχή όλων αποτελεί δύναμη για την παράταξη και για την κοινωνία. Μαζί μπορούμε να διαμορφώσουμε τις θέσεις και τις προτάσεις που θα εκφράσουν τις ανάγκες και τις προσδοκίες της κοινωνίας της Μεσσηνίας στο 4ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής. Με τη συμμετοχή όλων, η φωνή της Μεσσηνίας γίνεται πιο δυνατή”.

Οι 94 συνολικά υποψήφιοι σύνεδροι στην Μεσσηνία, ανά καλλικρατικό Δήμο, είναι:

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΝΗ

Κελεπούρης Παναγιώτης, Κυριάι Σοφία, Μαρκέας Χρήστος, Σταυροπούλου Χριστίνα, Φραϊδάκης Ελευθέριος.

ΟΙΧΑΛΙΑ

Βλάχος Φώτιος, Γεωργακοπούλου Δήμητρα, Κορομηλάς Περικλής, Λυρέντζος Φώτιος, Μπινίσκος Κωνσταντίνος, Μπούζα Σταυρούλα, Χόντου Αναστασία.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Αγγελίδης Σωκράτης, Βρεττού Νικολέττα, Γάλιαγρης Γεώργιος, Γερουλίδου Αικατερίνη, Γεωργίκου Βασιλική, Γιαννακόπουλος Σπύρος, Καμαριάρης Φώτιος, Καπόγιαννη Μαρία, Κούτρας Χαράλαμπος, Κυριακόπουλος Χρήστος, Λιοντής Χαράλαμπος, Λούτση Ευτυχία, Μανδύλη Ιωάννα, Μαρινόπουλος Ιωάννης, Μούκας Σταύρος, Μπαντούνας Νικόλαος, Μπαξιβανάκης Ηλίας, Μπάρτζης Ηλίας, Μπρούμας Αθανάσιος, Παπαζήσης Βασίλειος, Πεδιαδιτάκης Ιωάννης, Πετρόγιαννη Σταματίνα, Πιέρρου Κωνσταντίνα, Ποτέας Παναγιώτης, Ρέντας Φώτιος, Σπύρου Μαρία, Τσαγκάνης Γεράσιμος (Μάκης), Τσελέκης Παναγιώτης, Τσώνης Αντώνιος, Φωτεινόπουλος Γεώργιος, Χατζηθανασίου Μάριος.

ΜΕΣΣΗΝΗ

Ανδριανόπουλος Δημήτριος, Διονυσοπούλου Ευγενία, Κατσούλης Νικόλαος, Καραχριστοδούλου Κυριακή - Ελένη, Κουτσοσταθοπούλου Ευγενία, Κοσμοπούλου Σοφία, Λεγάκης Παναγιώτης, Μαρκάκης Γεώργιος, Νικολόπουλος Αντώνιος, Πουλόπουλος Νικόλαος, Πουλοπούλου Χριστίνα, Σαραντοπούλου Σταυρούλα, Σταθόπουλος Παναγιώτης, Σταυρόπουλος Γεώργιος, Σωτηροπούλου Θεοδώρα, Τσόρβα Ελένη, Χονδρός Νικόλαος

ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Βεργοπούλου Παναγιώτα - Γεωργία (Νάγια), Γκόνη Ελένη, Γρηγοριάδη Σοφία, Ζουζούνης Ιωάννης, Μπαρδή Βασιλική, Μπουλινάκη Ελένη, Παπαγιαννόπουλος Ηλίας, Σαρρής Ηλίας, Στασινόπουλος Νικόλαος, Στεφανή Κωνσταντίνα, Σύρνος Λαζαρής, Τομαρά Ξανθή, Χαντζής Δημήτριος, Χριστόπουλος Παύλος, Χριστοφιλόπουλος Παναγιώτης, Ψώνης Αλέξανδρος.

ΤΡΙΦΥΛΙΑ

Αθανασόπουλος Βασίλειος, Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος, Αλεξόπουλος Παναγιώτης, Ακριβού Σοφία, Ανδρώνης Λυκούργος, Γκότσης Αντώνιος, Γρηγοροπούλου Βασιλική, Γωνιωτάκης Βασίλειος, Κατσαργύρης Ιωάννης, Κατσούλη Ουρανία, Κουλιέρη Μαρία, Λαλέας Πέτρος, Λαμπίρης Ιωάννης, Μακρίδης Δημήτριος, Μουλάς Γεώργιος, Μποζίκας Ιωάννης, Παρασκευόπουλος Ιωάννης, Σταυροπούλου Αθηνά.