Αύριο οι εκλογές ανάδειξης συνέδρων του ΠΑΣΟΚ

Εκλογές ανάδειξης συνέδρων του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής πραγματοποιούνται και στη Μεσσηνία αύριο Κυριακή 15 Μαρτίου, στο πλαίσιο του 4ου Συνεδρίου του Κινήματος, το τριήμερο 27-28-29 Μαρτίου στο Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου (Tae Kwon Do) στο Παλαιό Φάληρο.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και όσοι εγγραφούν μέλη μέχρι και αύριο - ημέρα των εκλογών, καταβάλλοντας αντίτιμο 2 ευρώ.

Για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας θα λειτουργήσει ένα εκλογικό κέντρο ανά καλλικρατικό Δήμο. Στην Καλαμάτα, στο Πνευματικό Κέντρο, στον πολυχώρο “Ρεγγίνα”. Στη Μεσσήνη, στην Πύλο, στην Κυπαρισσία και στην Καρδαμύλη, στα Δημαρχεία. Στον Μελιγαλά, στο Πνευματικό Κέντρο “Μαρία Κάλλας”.

Η κατανομή των συνέδρων που θα εκλεγούν ανά καλλικρατικό Δήμο, είναι: Δυτικής Μάνης 2, Καλαμάτας 19, Μεσσήνης 12, Οιχαλίας 5, Πύλου – Νέστορος 12, Τριφυλίας 10. Σύνολο 60.

Οι βουλευτές, τα μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, οι τομεάρχες και αναπληρωτές τομεάρχες και οι γραμματείς Νομαρχιακών Επιτροπών συμμετέχουν στο Συνέδριο αυτοδικαίως (αριστίνδην).

Για την εκλογή των συνέδρων ισχύει η μονοσταυρία και το πλειοψηφικό σύστημα, καθώς και ποσοστώσεις (εκπροσώπηση κάθε φύλου στο 1/3 των εκλεγμένων, εκπροσώπηση νέων κάτω των 35 σε ποσοστό 10% των εκλεγμένων). Για την εκλογή ενός/μίας συνέδρου, προϋπόθεση είναι ο/η υποψήφιος/α να λάβει 7 ψήφους.

Η Νομαρχιακή Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου (ΝΟΕΣ) Μεσσηνίας καλεί “τα μέλη, τους φίλους της παράταξης και κάθε προοδευτικό πολίτη της Μεσσηνίας να συμμετάσχουν μαζικά στην εκλογική διαδικασία της Κυριακής 15 Μαρτίου” και αναφέρει: “Η συμμετοχή όλων αποτελεί δύναμη για την παράταξη και για την κοινωνία. Μαζί μπορούμε να διαμορφώσουμε τις θέσεις και τις προτάσεις που θα εκφράσουν τις ανάγκες και τις προσδοκίες της κοινωνίας της Μεσσηνίας στο 4ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής. Με τη συμμετοχή όλων, η φωνή της Μεσσηνίας γίνεται πιο δυνατή”.