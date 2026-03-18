60 σύνεδροι από τη Μεσσηνία στο 4ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ - Ποιοι εκλέγονται

Οπως ανακοινώνει η Νομαρχιακή Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου (ΝΟΕΣ) Μεσσηνίας, ο νομός έστειλε ισχυρό μήνυμα συμμετοχής, με αύξηση 13% στις εκλογές συνέδρων του Κινήματος.

Οι 60 σύνεδροι που εκλέγονται από τη Μεσσηνία, είναι:

- Δήμος Καλαμάτας

Τσελέκης Παναγιώτης, Κυριακόπουλος Χρήστος, Τσώνης Αντώνιος, Μούκας Σταύρος, Χατζηαθανασίου Μάριος, Μπαξιβανάκης Ηλίας, Ποτέας Παναγιώτης, Κούτρας Χαράλαμπος, Μπαντούνας Νικόλαος, Πιέρρου Κωνσταντίνα, Παπαζήσης Βασίλειος, Γαλιαγρής Γεώργιος, Μαρινόπουλος Ιωάννης, Ρέντας Φώτιος, Σπύρου Μαρία, Γερουλίδου Αικατερίνη, Βρεττού Νικολέττα, Πετρόγιαννη Σταματίνα, Μανδύλη Ιωάννα

- Δήμος Μεσσήνης

Κατσούλης Νικόλαος, Σταθόπουλος Παναγιώτης, Διονυσοπούλου Ευγενία, Χόνδρος Νικόλαος, Κουτσοσταθοπούλου Ευγενία, Σωτηροπούλου Θεοδώρα, Νικολόπουλος Αντώνιος, Σαραντοπούλου Σταυρούλα, Πουλόπουλος Νικόλαος, Ανδριανόπουλος Δημήτριος, Κοσμοπούλου Σοφία, Λεγάκης Παναγιώτης.

- Δήμος Πύλου – Νέστορος

Χριστοφιλοπούλος Παναγιώτης, Βεργοπούλου Παναγιώτα, Σύρνος Λάζαρης, Ψώνης Αλέξανδρος, Χαντζής Δημήτριος, Ζουζούνης Ιωάννης, Σαρρής Ηλίας, Παπαγιαννόπουλος Ηλίας, Γκόνη Ελένη, Μπουλινάκη Ελένη, Στασινόπουλος Νικόλαος, Μπάρδη Βασιλική.

- Δήμος Τριφυλίας

Αθανασόπουλος Βασίλειος, Κατσαργύρης Ιωάννης, Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος, Κατσούλη Ουρανία, Παρασκευόπουλος Ιωάννης, Κουλιέρη Μαρία, Γρηγοροπούλου Βασιλική, Γκότσης Αντώνιος, Λαμπίρης Ιωάννης, Ακριβού Σοφία.

- Δήμος Οιχαλίας

Μπούζα Σταυρούλα, Μπινίσκος Κωνσταντίνος, Γεωργακοπούλου Δήμητρα, Λυρέντζος Φώτιος, Κορομηλάς Περικλής.

- Δήμος Δυτικής Μάνης

Σταυροπούλου Χριστίνα. (Η δεύτερη θέση θα οριστεί από την ΕΔΕΚΑΠ λόγω ισοψηφίας).

Η ΝΟΕΣ ενημερώνει ότι στην εκλογική διαδικασία της Κυριακής συμμετείχαν περισσότερα από 2.700 μέλη του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής σε όλη τη Μεσσηνία, αριθμός αυξημένος κατά 13% σε σχέση με τις αντίστοιχες εκλογές του 2022 και παρατηρεί: “Η αυξημένη αυτή συμμετοχή αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα ενεργοποίησης της κοινωνικής βάσης της Δημοκρατικής Παράταξης και εμπιστοσύνης στην πορεία του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

Η μεγάλη συμμετοχή αποδεικνύει ότι το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ αποτελεί μια ζωντανή, δημοκρατική και ανοιχτή πολιτική δύναμη με βαθιές ρίζες στην κοινωνία της Μεσσηνίας.

Το επικείμενο Συνέδριο του Κινήματος αποτελεί σημαντικό πολιτικό σταθμό για την περαιτέρω ανασυγκρότηση, την προγραμματική ανανέωση και την ενίσχυση της Δημοκρατικής Παράταξης, σε μια περίοδο όπου η ελληνική κοινωνία αναζητά αξιόπιστες πολιτικές προτάσεις και προοδευτική προοπτική.

Οι σύνεδροι που εξελέγησαν από τη Μεσσηνία θα συμμετάσχουν ενεργά στις εργασίες του Συνεδρίου, μεταφέροντας τη φωνή της τοπικής κοινωνίας και συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της πολιτικής πρότασης του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ για την επόμενη περίοδο.

Η συμμετοχή και η εμπιστοσύνη των πολιτών μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε ακόμη πιο δυναμικά για το σήμερα και το αύριο της Δημοκρατικής Παράταξης”.