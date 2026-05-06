Νέα συνάντηση Μαντά για τον πρωτογενή τομέα

Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι “με ιδιαίτερα θετικό και παραγωγικό απολογισμό ολοκληρώθηκε η 4η συνάντηση εργασίας για τον πρωτογενή τομέα, κατόπιν πρωτοβουλίας του βουλευτή Μεσσηνίας

Περικλή Μαντά, η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026 στην Καλαμάτα, με αντικείμενο τις προκλήσεις και τις προοπτικές του κλάδου στη Μεσσηνία, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της επιστημονικής κοινότητας και θεσμικών φορέων της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναπτύχθηκε ένας ουσιαστικός και γόνιμος διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων, ο οποίος ανέδειξε κρίσιμες πτυχές του αγροτικού τομέα και κατέληξε σε χρήσιμα συμπεράσματα και κατευθύνσεις πολιτικής για το επόμενο διάστημα. Η συζήτηση επικεντρώθηκε ιδίως στις στρατηγικές κατευθύνσεις που πρέπει να ακολουθηθούν υπό το φως των προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα ο πρωτογενής τομέας, στα νέα και καινοτόμα εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη βελτίωση και την αύξηση της αποτελεσματικότητας, στις συνέργειες που απαιτείται να ενισχυθούν μεταξύ φορέων και πολιτείας, καθώς και στα μέτρα που πρέπει να δρομολογηθούν το επόμενο διάστημα”.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι “ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε, μεταξύ άλλων: Στη μελέτη και εφαρμογή νέων και σύγχρονων στρατηγικών κατευθύνσεων για τον πρωτογενή τομέα, στις νέες κλιματολογικές και εδαφολογικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί και επηρεάζουν δραστικά την παραγωγή, στην υιοθέτηση και εφαρμογή καινοτόμων εργαλείων ψηφιακής γεωργίας, στην ανάγκη βελτίωσης της εκπαίδευσης των παραγωγών, αλλά και του επιστημονικού και γεωτεχνικού προσωπικού των κρατικών υπηρεσιών και φορέων, στην ανάγκη στοχευμένης στελεχιακής ενίσχυσης των υπηρεσιών, στην ανάγκη αποτελεσματικότερης στήριξης της τυποποίησης και εμπορίας των ελληνικών προϊόντων, στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής παραγωγής, στη μείωση των εξαρτήσεων από εξωγενείς παράγοντες, στην ανάπτυξη ουσιαστικότερων και αποτελεσματικότερων συνεργειών μεταξύ παραγωγών, εμπόρων, μελετητών, συμβούλων, θεσμικών φορέων και εκπροσώπων της πολιτείας”.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι Αντώνης Παρασκευόπουλος, πρώην διευθυντής ΔΑΟΚ Τριφυλίας, Βασίλης Τσολονδρές, διευθυντής ΔΑΟΚ Τριφυλίας, Δημήτρης Πετρόπουλος, κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Κώστας Τσορώνης, εκπρόσωπος του ΚΑΕΜ και του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, χημικός με εξειδίκευση στην ασφάλεια τροφίμων και στην τεχνολογία ελαιολάδου και Άννα Μαλαπάνη και Μαρίνος Τζαβάρας, στελέχη του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Νομού Μεσσηνίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Από την πλευρά του, ο κ. Μαντάς, κλείνοντας τη συνάντηση, ευχαρίστησε θερμά τους συμμετέχοντες για την ενεργή και ουσιαστική συμβολή τους, επισημαίνοντας ότι “η γνώση, η εμπειρία και η τεκμηριωμένη προσέγγιση των θεσμικών και επιστημονικών φορέων αποτελούν πολύτιμο οδηγό για τη διαμόρφωση ρεαλιστικών και αποτελεσματικών πολιτικών. Τόνισε επίσης ότι τα συμπεράσματα της συνάντησης θα αξιοποιηθούν τόσο στο πλαίσιο της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής όσο και στον ευρύτερο σχεδιασμό παρεμβάσεων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα στη Μεσσηνία.

Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα μέσα

από τη διοργάνωση επιπλέον στοχευμένων συναντήσεων με συνεταιριστικούς φορείς, παραγωγούς, καθώς και με εκπροσώπους της πολιτείας και της κοινωνίας που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον πρωτογενή τομέα της Μεσσηνίας, με στόχο τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου, ρεαλιστικού και εφαρμόσιμου πλαισίου παρεμβάσεων, που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της περιοχής και θα ενισχύει ουσιαστικά την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς τομέα”.