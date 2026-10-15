Χαρίτσης: "Ζητεί αποζημιώσεις για τις ζημιές στην Ελαία"

Την άμεση καταγραφή και αποζημίωση των ζημιών στην ελαιοκαλλιέργεια της Ελαίας Τριφυλίας, εξαιτίας της παρατεταμένης ανομβρίας και των υψηλών θερμοκρασιών, ζητεί ο βουλευτής Μεσσηνίας Αλέξης Χαρίτσης, με κοινοβουλευτική αναφορά του προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά.

Σύμφωνα με την επιστολή της Κοινότητας Ελαίας, με την οποία εκφράζεται η έντονη ανησυχία για τις σοβαρές ζημιές που έχουν προκληθεί, σημαντικές ζημιές καταγράφονται ακόμη και σε αρδευόμενους ελαιώνες, ενώ η καταπόνηση των δέντρων απειλεί και την παραγωγή της επόμενης ελαιοκομικής περιόδου, θέτοντας σε κίνδυνο το εισόδημα των παραγωγών.

Ο Αλ. Χαρίτσης με την αναφορά του ζητεί την άμεση αποστολή γεωπόνων για αυτοψία και πλήρη καταγραφή των ζημιών, καθώς και την ενεργοποίηση όλων των διαθέσιμων μηχανισμών αποζημίωσης και οικονομικής στήριξης των πληγέντων ελαιοπαραγωγών, ώστε να λάβουν την απαιτούμενη στήριξη χωρίς καθυστερήσεις.