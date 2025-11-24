«Μορφές» - Νέα ποιητική συλλογή της Στεφανίας Στεφάνου



Οι εν ζωή άνθρωποι λειτουργούμε ως άτομα και ως πολίτες της κοινωνίας στην οποία είμαστε μέλη της. Η ποίηση αντανακλά τη ζωή ως τέχνη. Όταν οι ορίζοντες διευρύνονται, αρχίζουμε να βλέπουμε και να συνειδητοποιούμε διαφορετικά την πραγματικότητα που μας περιβάλει, αλλά και την άλλη πραγματικότητα που διαμορφώνεται μέσα μας και απαιτεί να έρθει και αυτή στην επιφάνεια και να συνδιαλεχθεί με τους ανθρώπους και με την συλλογική πραγματικότητα με την μορφή της τέχνης. Η ποίηση ως μορφή τέχνης είναι εξόριστη στην εποχή μας. Η αίγλη της εξαερώθηκε. Ωστόσο μέσα μας κατοικεί. «Το λόγο φέρνει η σιωπή κι ο λόγος σπάει το φράγμα της».

Ένας μόνο στίχος εννοεί πολλά και ταυτόχρονα μας προετοιμάζει τι θα είναι αυτό που συναντήσουμε στις επόμενες σελίδες στην ποιητική συλλογή με τίτλο «Μορφές» του παρόντος βιβλίου. Πυκνή γραφή, εικόνες ίσως πρωτόγνωρες για πολλούς που μπορεί, για ορισμένους να χρειάζονται αποκρυπτογράφηση. Νοήματα πολλαπλά που αναδύονται με λίγες λέξεις. Απαιτεί ηρεμία, συγκέντρωση, αρκετές αναγνώσεις από εμάς για να την πλησιάσουμε και να μιλήσει μέσα μας

Η Στεφανία Στεφάνου σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά και Παιδαγωγικά στη Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΣΕΛΕΤΕ) στην Αθήνα. Εργάστηκε στη μέση δημόσια εκπαίδευση ως καθηγήτρια. Έχει εκδώσει τρεις ποιητικές συλλογές και έχει συμμετάσχει με ποιήματά της σε συλλογικά έργα. Το 2003 έλαβε μέρος στο 23ο Ποιητικό Συμπόσιο του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι «Μορφές» είναι η τέταρτη ποιητική συλλογή της.