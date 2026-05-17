Συλλογικό έργο - "Αλεξάνδρεια" της μνήμης και του μύθου

Συμμετέχουν οι συγγραφείς Ερικα Αθανασίου, Γρηγόρης Χαλιακόπουλος και Ελπιδοφόρος Ιντζέμπελης, ο οποίος είχε την επιμέλεια και την έμπνευση της συγκεκριμένης συλλογής.

Το βαθύρριζο χνάρι του Ελληνισμού στα πέρα και τα πριν. Η Αλεξάνδρεια της μνήμης και του μύθου φιλά τις πληγές της και κρατά με ανείπωτο μυστήριο τα θραύσματά της ενωμένα. Πόλη-κάτοπτρο προσώπων που ζητούν να βρουν ψηφίδες εαυτού μέσα της. Στον συλλογικό τόμο γράφουν οι συγγραφείς: Ερικα Αθανασίου, Κώστας Ακρίβος, Δημήτρης Βαρβαρήγος, Μηνάς Βιντιάδης, Ελεν-Ελλη Γκιάλη, Κοραής Δαμάτης, Δημήτρης Δασκαλόπουλος, Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Ελπιδοφόρος Ιντζέμπελης, Κατερίνα Καριζώνη, Ξανθή-Τζένη Θ. Κατσαρή-Βαφειάδη, Γιάννης Κιντάπογλου, Νίκος Θ. Κόλμαν, Θωμάς Κοροβίνης, Πέρσα Κουμούτση, Νίκος Λυμπέρης, Πολύνα Γ. Μπανά, Αλέξανδρος-Ιωάννης Μπάσης, Κωνσταντίνος Μπούρας, Μαρία Ντότσικα, Νίκος Ξυδάκης, Χρίστος Γ. Παπαδόπουλος, Μίνα Π. Πετροπούλου, Άλκηστις Πρωτοψάλτη, Αντώνης Δ. Σκιαθάς, Πολύβιος Στράντζαλης, Λίτσα Τότσκα, Γιούλη Τσακάλου, Χρύσα Φάντη, Φίλιππος Φιλίππου, Ηλίας Φραγκάκης, Γρηγόρης Χαλιακόπουλος, Αγγελος Χαριάτης.

Από την «Ελληνοεκδοτική»

 

