Πόρος …ταξιδιωτικό memoir της Μαρίας Α. Στυλιανού

Το βιβλίο "Πόρος - ταξιδιωτικό memoir" είναι σίγουρα αυτοβιογραφικό και αφορά το πρώτο παρθενικό ταξίδι της συγγραφέως Μαρίας Α. Στυλιανού στον Πόρο. Παράλληλα, είναι νοσταλγικό αλλά και αναστοχαστικό, γραμμένο με υπερρεαλιστικό τρόπο σε ορισμένες στιγμές της ταξιδιωτικής διήγησης, για μια Ελλάδα λησμονημένης ομορφιάς, μια Ελλάδα του Γεώργιου Σεφέρη και του Μάνου Χατζηδάκη. Μια Ελλάδα που η ίδια η συγγραφέας έμαθε να αγαπά από παιδί, ταξιδεύοντας με μικρά και μεγάλα βαπόρια στα γαλάζια νερά της πλάι σε δελφίνια που ξεπηδούσαν από τον αφρό της θάλασσας, αλλά και με αεροπλάνα πάνω από την απεραντοσύνη του ελληνικού καθάριου αιθέρα της.

Η αυτοβιογραφική ταξιδιωτική διήγηση της συγγραφέως Μαρίας Α. Στυλιανού συνυφαίνεται με σκέψεις για την ομορφιά της ζωής, του ίδιου του νησιού, της Ελλάδας, της αγάπης για το γράψιμο και της προσωπικής ελευθερίας μέσα από αυτό και της σημαντικότητας των προσωπικών μας υπερβάσεων κάθε δυσκολίας και εμποδίου που θα απαντήσουμε στη ζωή μας.