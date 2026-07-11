Μετά την ιδιαίτερα ζεστή ανταπόκριση που γνώρισε το πρώτο τραγούδι από το άλμπουμ που θα συνοδεύει την επανακυκλοφορία του βιβλίου της Λένας Παππά «Ψίθυροι», έρχεται το δεύτερο single «Μικρή ωδή» με τη φωνή της Μαριάνας Κατσιμίχα, προαναγγέλλοντας την ολοκληρωμένη μουσική έκδοση που θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο από τις εκδόσεις Μετρονόμος.

Το δεύτερο single, με την ιδιαίτερη ευαισθησία και τη χαρακτηριστική ερμηνεία της Μαριάνας Κατσιμίχα, συνεχίζει το ποιητικό ταξίδι των «Ψιθύρων», φωτίζοντας μελωδικά τον εσωτερικό κόσμο των στίχων.

Η επερχόμενη έκδοση (βιβλίο-cd) θα περιλαμβάνει έξι τραγούδια σε ποίηση της Λένας Παππά και μουσική του Γιώργου Αλτή, με τις ερμηνείες σημαντικών και αγαπημένων καλλιτεχνών: της Πέγκυς Ζάρρου, της Μαριάννας Κατσιμίχα,,της Σταυρούλας Μανωλοπούλου, της Σοφίας Μέρμηγκα, της Ασπασίας Στρατηγού, καθώς και του ίδιου του συνθέτη.