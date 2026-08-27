"Η μικρή νεράιδα και το μυστικό της πηγής" - Νέο βιβλίο της Σοφίας Σκλείδα

Όταν ένα δυνατό συναίσθημα γεννιέται, ξεκινά ένα μεγάλο ταξίδι, γεμάτο δοκιμασίες, φόβους, επιλογές και ανατροπές. Ανάμεσα σε θεούς, μύθους και θαλασσινά τέρατα, τίθεται ένα ερώτημα που αγγίζει όλους: θα επιλέξουμε τον εύκολο δρόμο ή τον δύσκολο; Ενα παραμύθι που ζωντανεύει την ελληνική παράδοση και μιλά στα παιδιά για τη δύναμη της καρδιάς, τη σημασία των επιλογών και την αξία της επιμονής.

Με λυρική αφήγηση και ποιητικούς στίχους, το βιβλίο ταξιδεύει μικρούς και μεγάλους από την Ελλάδα ως τη Σικελία, εκεί όπου οι μύθοι συναντούν την πραγματικότητα και τα συναισθήματα βρίσκουν τον δρόμο τους. Ανακαλύψτε το μυστικό της πηγής… και αφήστε την καρδιά να σας οδηγήσει.



Από τις εκδόσεις "Κούρος"

Η Σοφία Σκλείδα γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος Master Παιδαγωγικής, Master Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Master στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία & Συμπεριληπτική Εκπαίδευση, Διδακτορικού στην Συγκριτική Παιδαγωγική και Μεταδιδακτορικού διπλώματος στη Θεολογία. Επί του παρόντος, εργάζεται ως εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και συμμετέχει ενεργά στη δημοσίευση άρθρων σε αξιόλογα επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.

Έχει οργανώσει πολυάριθμες διεθνείς και εγχώριες λογοτεχνικές εκδηλώσεις και έχει βραβευτεί σε διάφορους διαγωνισμούς. Η συμμετοχή της σε λογοτεχνικές επιτροπές, οι μεταφράσεις λογοτεχνικών έργων και η επιμέλεια συλλογικών εκδοτικών δραστηριοτήτων καταδεικνύουν την αφοσίωσή της στη λογοτεχνική κοινότητα.

Με 27 δημοσιευμένα βιβλία στο ενεργητικό της, συμπεριλαμβανομένων ποιητικών συλλογών, ποιητικών αφηγημάτων, παραμυθιών και επιστημονικών εγχειριδίων, τα έργα της έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες, όπως αγγλικά, ιταλικά, ισπανικά, ρουμανικά, αλβανικά, τουρκικά και βεγγαλικά.

Η λογοτεχνική συνεισφορά της κ. Σκλείδα είναι όχι μόνο εκτενής, αλλά και ιδιαίτερα σημαντική.Είναι Αντιπρόεδρος της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών και μέλος πολλών λογοτεχνικών, επιστημονικών και πολιτιστικών ενώσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συμμετέχοντας ενεργά σε δράσεις προαγωγής των γραμμάτων, του πολιτισμού και της πνευματικής δημιουργίας.