Το νέο βιβλίο της Μεσσήνιας συγγραφέως Μαρίας Ρουσάκη, με τίτλο «Λάφυρα στο Λονδίνο», κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις "Διόπτρα" και αποτελεί τον δωδέκατο τόμο της σειράς «Οι Κατάσκοποι της Γεωγραφίας».



Οι Κατάσκοποι της Γεωγραφίας ταξιδεύουν στον κόσμο και με την εφαρμογή Πορτολάνος λύνουν παράξενα μυστήρια!

Η Λουκία δεν θέλει καθόλου να πάει στο Λονδίνο, ειδικά με την αδελφή της Σαββίνα που θέλει να είναι πάντα το κέντρο της προσοχής! Αυτό που χρειάζεται είναι μια ήσυχη γωνία να περάσει τις διακοπές της. Τελικά όμως ανακαλύπτει μια τεράστια πόλη με αμέτρητες ιστορίες, συναρπαστικά μέρη και φυσικά… άλυτα μυστήρια!

Με τη βοήθεια του νέου της φίλου Τιμ, προσπαθεί να ανακαλύψει σε ποιον ανήκαν κάποια λάφυρα, θαμμένα εδώ και τετρακόσια χρόνια.

Πώς θα τους βοηθήσει ο διασημότερος ντετέκτιβ όλων των εποχών; Γιατί υπάρχουν μάρμαρα του Παρθενώνα στο Λονδίνο;

Τι συμβολίζει το τριαντάφυλλο πάνω σε ένα παράξενο μενταγιόν; Και, τελικά… ποιος θησαυρός αξίζει περισσότερο;

Γίνετε κι εσείς Κατάσκοποι της Γεωγραφίας, εξερευνήστε το Λονδίνο και τους θησαυρούς του και ζήστε μια συναρπαστική περιπέτεια!

Και στο βιβλίο αυτό -όπως σε όλα τα άλλα της σειράς- την εικονογράφηση την υπογράφει η Λίλα Καλογερή.