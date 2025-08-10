eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Συναυλία Χατζηγιάννη τη Δευτέρα στην Καρδαμύλη

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Συναυλία στην Καρδαμύλη θα δώσει τη Δευτέρα, στις 8.30 μ.μ. ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Μαζί του στη σκηνή θα βρίσκεται ο εκρηκτικός ZAF, σε μια συνεργασία που υπόσχεται να απογειώσει το κοινό.

Eνας από τους πιο αγαπημένους και διαχρονικούς καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής, με πολυάριθμες επιτυχίες και ξεχωριστή σκηνική παρουσία, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη δυνατές συγκινήσεις. Από το «Βυθός», το «Δεν φεύγω» και τα «Χέρια ψηλά» μέχρι τις νεότερες κυκλοφορίες του, κάθε τραγούδι δημιουργεί μια γιορτινή ατμόσφαιρα όπου το κοινό γίνεται ένα με τη μουσική. Η περιοδεία του έχει χαρακτηριστεί ως μια σειρά από ξεχωριστές μουσικές εμπειρίες — στιγμές που μένουν αξέχαστες, γεμάτες ρυθμό, πάθος και συλλογικά συναισθήματα.

Η ηλεκτρονική προπώληση πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας more.com

 

