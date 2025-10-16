Παλιές αντιλήψεις και ανύπαρκτο σχέδιο

Το λιμάνι της Καλαμάτας, εδώ και τουλάχιστον τρεις δεκαετίες, είναι ουσιαστικά ανενεργό. Οι αλλαγές στις μεταφορές, το μέγεθός του, η ανάπτυξη της πόλης και ο τουριστικός της προσανατολισμός έχουν απενεργοποιήσει τον εμπορευματικό του χαρακτήρα. Έχουν απομείνει, βέβαια, λίγοι ακόμα που ονειρεύονται ανάπτυξη μέσω σταθμού εμπορευματοκιβωτίων και εφοδιαστικής ζώνης καραβιών, εμμένοντας σε αντιλήψεις του προηγούμενου αιώνα. Το αναμφισβήτητο γεγονός, όμως, είναι πως στο συγκεκριμένο σημείο εμπορευματικό λιμάνι δεν μπορεί να λειτουργήσει.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, εδώ και μια δεκαετία, βρίσκεται σε εξέλιξη η εκπόνηση του περίφημου master plan του λιμανιού, το οποίο έλαβε προχθές την 8η παράτασή του κατά έναν ακόμη χρόνο! Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται στο ότι η δημοτική αρχή Καλαμάτας -και γενικότερα το τοπικό πολιτικό προσωπικό- δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για το λιμάνι της πόλης και συνολικά για την αξιοποίηση του παραλιακού της μετώπου. Δεν θέλουν να προχωρήσουν σε ουσιαστικές αλλαγές, για να μην διαταραχθούν οι ισορροπίες.

Προτιμούν να διατηρούν ζωντανές πεθαμένες αντιλήψεις και να χαϊδεύουν αυτιά, ακόμα και αυτών που πιστεύουν πως είναι ακόμα εφικτός στόχος η δημιουργία λιμανιού εμπορευματοκιβωτίων μέσα στην τουριστική ζώνη της Καλαμάτας. Αφήνουν τον χρόνο να περνά με την εκπόνηση μελετών, μόνο και μόνο για να αποφύγουν να προχωρήσουν στη λειτουργική και αισθητική ενοποίηση της Ανατολικής και της Δυτικής Παραλίας. Έχουν εγκαταλείψει το λιμάνι, αλλά και τη μαρίνα, που υπολειτουργούν και παραμένουν αναξιοποίητα, επειδή δεν θέλουν να εμπλακούν.

Απουσιάζουν το όραμα και η θέληση για κινήσεις που θα δώσουν στίγμα και χαρακτήρα στην περιοχή. Έτσι, τα πάντα μένουν στη θέση τους, περιμένοντας σιωπηλά να ολοκληρωθούν μελέτες και σχέδια τα οποία, όταν τελειώσουν, θα χρειάζονται ξανά επικαιροποίηση και αλλαγές -και το γαϊτανάκι τού δήθεν ενδιαφέροντος θα διαιωνίζεται.

Είναι προφανές, όπως έχει επισημανθεί πολλές φορές, πως το παραλιακό μέτωπο στο σύνολό του χρειάζεται μια διαφορετική αντιμετώπιση. Αποτελεί τη βιτρίνα και το μεγάλο πλεονέκτημα της Καλαμάτας. Η αξιοποίησή του, όμως, έχει καθυστερήσει τραγικά, λόγω έλλειψης πολιτικού οράματος και πραγματικής βούλησης να προχωρήσουν τα πράγματα μπροστά.

Υπάρχουν, βέβαια, και αυτοί που υποστηρίζουν ότι -στη σημερινή πολιτική συγκυρία και με βάση το υπάρχον πολιτικό προσωπικό- ίσως είναι καλύτερα που δεν κάνουν τίποτα. Γιατί είναι ικανοί να κάνουν τα πράγματα ακόμη χειρότερα, αν αποφασίσουν να παρέμβουν αποσπασματικά και φοβικά, όπως συνηθίζουν.

