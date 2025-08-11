Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Δήμο Μεσσήνης

Με πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο μουσική, θεατρικές παραστάσεις, θέατρο σκιών, παιδικές εκδηλώσεις και παρουσιάσεις βιβλίων, συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Μεσσήνης σε διάφορες κοινότητες.

Σήμερα Δευτέρα, το πρόγραμμα ξεκινά στις 8 μ.μ. με την «Τέχνη του Ψηφιδωτού», υπό την καθοδήγηση του συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης Παναγιώτη Γιαννακόπουλου, στην κεντρική πλατεία Αρχαίας Μεσσήνης. διοργάνωση: ΙΘΩΜΑΙΑ 2025 και Πολιτιστικός Σύλλογος Απανταχού Μαυρομματαίων «Η Αρχαία Μεσσήνη».

Στις 8.30 μ.μ., ο ταχυδακτυλουργός «Domenico» θα ψυχαγωγήσει μικρούς και μεγάλους στην πλατεία της Δ.Κ. Βαλύρας, διοργάνωση Δήμος Μεσσήνης.

Στις 9 μ.μ., στο προαύλιο του δημοτικού σχολείου Δ.Κ. Αβραμιού, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου του Στάθη Κατσούλη «Στο χωριό μιας άλλης εποχής», διοργάνωση: Δ.Κ. Αβραμιού.

Στις 9.15 μ.μ. στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λογγά με την παιδική θεατρική παράσταση «Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων» του Λιούις Κάρολ, σε σκηνοθεσία και διασκευή Γαρυφαλλιάς Σταυράκη, από την παιδική ομάδα της θεατρικής ομάδας «Οδύσσεια». (διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Θίασος Ν.Α. Πυλίας «Οδύσσεια»).

Αύριο Τρίτη, στις 8.30 μ.μ., το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαγικά κόλπα με τον ταχυδακτυλουργό Domenico στην πλατεία της Δ.Κ. Ανδρούσας (διοργάνωση: Δήμος Μεσσήνης), ενώ την ίδια ώρα στην πλατεία της Δ.Κ. Μαυρομματίου ο «Κλόουν ΤΟΤΟ» με την ομάδα του, τον ξυλοπόδαρο και τα φουσκωτά παιχνίδια θα προσφέρουν στιγμές γέλιου και διασκέδασης στα παιδιά, διοργάνωση: Δ.Κ. Μαυρομματίου.

Στις 9 μ.μ. θα δοθεί συναυλία με τον Δημήτρη Μπάση, στην κεντρική πλατεία Μεσσήνης, που διοργανώνουν ο Σύλλογος Απανταχού Νησιωτών «Ο Πάμισος», ο Δήμος Μεσσήνης και η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Την ίδια ώρα στο προαύλιο του Λυκείου της Δ.Κ. Πεταλιδίου θα παρουσιαστεί η θεατρική παράσταση «Ο Ιππόλυτος», διοργάνωση: ΓΕΛ Πεταλιδίου και Δήμος Μεσσήνης.

Οι εκδηλώσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της καλοκαιρινής πολιτιστικής δράσης του Δήμου.