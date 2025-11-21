Δράση για την ελιά στο Χαρακοπιό

Διήμερη δράση με θέμα «Ο πολιτισμός της ελιάς στην περιοχή Κορώνης – Χαροκοπιού» θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο, με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου Χαρακοπιαδιτών, υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού και με τη στήριξη του Δήμου Πύλου – Νέστορος, στο Προβιομηχανικό Παραδοσιακό Ελαιοτριβείο Χαροκοπιού.

Σήμερα, στις 10 π.μ., θα πραγματοποιηθεί γευσιγνωσία ελαιολάδου, στην οποία θα συμμετάσχουν μαθητές από τα Δημοτικά Σχολεία Χαροκοπιού και Κορώνης, καθώς και από το 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμάτας, με εισήγηση της Κωνσταντίνας Μπουγιέση, τεχνολόγου τροφίμων και ειδικής στη γευσιγνωσία παρθένου ελαιολάδου. Στην εκδήλωση θα παραστεί επίσης ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Κορώνης, Παναγιώτης Μαργιάννης.

Αύριο Σάββατο, στις 6 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση της δράσης. Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο Παναγιώτης Καρβέλας, δήμαρχος Πύλου-Νέστορος. Ο Ιωακείμ Σπηλιόπουλος, καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, θα μιλήσει για «Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου και διαχείριση ποιότητας και αυθεντικότητας», ενώ η Δρ. Μαρία Ξαπλαντέρη, Βιολόγος του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, θα παρουσιάσει θέματα σχετικά με τη «Βιολογία της ελιάς». Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν επίσης τα αποτελέσματα της δράσης 2023–2025 του Δήμου Πύλου – Νέστορος, που αφορά την εκπόνηση Μουσειολογικής Μελέτης για τη μετατροπή του Προβιομηχανικού Ελαιοτριβείου Χαροκοπιού σε Μουσείο Νεότερου Πολιτισμού. Τη μελέτη θα παρουσιάσει η επιστημονική ομάδα που τη συνέταξε, αποτελούμενη από τις Βάσια Πιέρρου και Αλεξάνδρα Νικηφορίδου.

Κ.Δρ.