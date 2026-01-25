Η Χρύσα Κατσαρίνη τον Μάρτιο στην Καλαμάτα

Ολόκληρη η παράσταση αφορά ένα και μόνο βράδυ. “Αυτό της 6ης Μαϊου του 2012. Ένα καθοριστικό βράδυ. Πρέπει να γνωρίζετε βέβαια πως η Χρύσα έχει διάσπαση προσοχής και για πρώτη φορά άφησε την διαταραχή της να πάρει τα ηνία. Οπότε μπορεί και να μη μιλάει μόνο για το βράδυ της 6ης Μαϊου. Σε κάθε περίπτωση αν είστε πραγματικοί φαν της δουλειάς της, είστε ασφαλείς. Αντέξατε τα... άουτς. Δεν μπορεί να είναι χειρότερα” τονίζεται στην περιγραφή του event.

Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται στο more.com.