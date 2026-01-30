«Μεγάλες κυρίες τραγουδούν» στην Αρχαία Μεσσήνη

Θεατρική συναυλία με τίτλο «Μεγάλες κυρίες τραγουδούν» θα παρουσιαστεί την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου στην Ορχήστρα – Χώρο Πολιτισμού στην Αρχαία Μεσσήνη, στις 8 μ.μ.

Την ιδέα, τη θεατρική απόδοση, τα κείμενα και το τραγούδι υπογράφει η Αρτεμις Ματαφιά, η οποία έχει αναλάβει και τη μουσική επιμέλεια. Στο πιάνο θα τη συνοδεύει ο Μίλτος Πιστώφ.

Αποτίει φόρο τιμής σε εξέχουσες γυναίκες της ελληνικής και διεθνούς μουσικής σκηνής. Η Αρτεμις Ματαφιά ενσαρκώνει προσωπικά είκοσι και πλέον διακεκριμένες ερμηνεύτριες, όπως τη Δόμνα Σαμίου, τη Barbra Streisand, την Aretha Franklin, τη Celine Dion, τη Νάνα Μούσχουρη, τη Μαρία Κάλλας και άλλες, αφηγούμενη σε πρώτο πρόσωπο στιγμές της ζωής τους και ερμηνεύοντας κομμάτια που σημάδεψαν την καριέρα τους.

“Σε έναν κόσμο που διαρκώς αλλάζει συσχετισμούς κι η Γυναίκα μέχρι και σήμερα συνεχίζει να διεκδικεί τον σεβασμό και την ισονομία, κάποιες Μεγάλες Κυρίες του τραγουδιού ένα ζεστό Αυγουστιάτικο βράδυ ήρθαν στο όνειρο μου και μου είπαν να σας πω…μικρά τους μυστικά και τα πιο δικά τους τραγούδια…» αναφέρεται.

Η θεατρική συναυλία έχει παρουσιαστεί με μεγάλη επιτυχία σε πολυάριθμες σκηνές, μεταξύ άλλων στο «Μικρό Παρίσι των Αθηνών» (2021-2022), στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Μονεμβασίας (καλοκαίρι 2023), στο Τρένο στο Ρουφ (2024-2025 και 2025-2026), καθώς και σε διάφορους δήμους της Ελλάδας, κερδίζοντας την αγάπη του κοινού.

Τα εισιτήρια διατίθενται σε προπώληση στο κατάστημα «Στο κύμα», Ναυαρίνου 167, Καλαμάτα. Σημειώνεται ότι ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος, οπότε συνιστάται η έγκαιρη προμήθεια των εισιτηρίων. Η προσέλευση συνιστάται από τις 7.30 μ.μ. Η διάρκεια της παράστασης είναι 110’, με διάλειμμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο 6974184883.