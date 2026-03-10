Στη σκηνή θα εμφανιστεί το κουαρτέτο του Αλέκου Βρέτου, αποτελούμενο από τέσσερις κορυφαίους δεξιοτέχνες και συνθέτες, παρουσιάζοντας τζαζ μουσική με επιρροές από τη Μεσόγειο. Το ούτι του Αλέκου Βρέτου, με το παραδοσιακό κλαρίνο του Γιάννη Δίσκου, και το μπάσο του Ντίνου Μάνου με το πιάνο του Δημήτρη Βερδίνογλου συνομιλούν και πλέκουν τα δικά́ τους στοιχεία επάνω στις μελωδίες που καλούνται να ερμηνεύσουν διατηρώντας το αυθεντικό́ χρώμα και νόημα. Οι συνθέσεις που θα ακουστούν είναι και των τεσσάρων, καθώς το έργο έχει συλλογικό μουσικό χαρακτήρα. Ανάμεσά τους παρεμβάλλονται, βεβαίως, και αγαπημένες συνθέσεις των Ara Dinkjian, Simon Shaheen, Anouar Braham, κ.ά. Προπώληση εισιτηρίων την Πέμπτη 12 και την Παρασκευή 13 Μαρτίου στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Η τιμή του εισιτηρίου ανέρχεται στα 15 ευρώ, ενώ το μειωμένο εισιτήριο διατίθεται προς 12 ευρώ.
Τρίτη, 10 Μαρτίου 2026 14:26
«Mediterranean Echoes» από τους «Φίλους της Μουσικής Καλαμάτας»Γράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Συναυλία με τίτλο «Mediterranean Echoes» διοργανώνει ο σύλλογος «Οι Φίλοι της Μουσικής Καλαμάτας» τη Δευτέρα 16 Μαρτίου, στις 8.30 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας.
Κατηγορία Εκδηλώσεις