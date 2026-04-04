Μουσική εκδήλωση στα Εκπαιδευτήρια Μπουγά

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των απογευματινών δραστηριοτήτων του Open School των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά, αναδεικνύοντας τη σημασία της καλλιτεχνικής έκφρασης και της μουσικής παιδείας στη συνολική ανάπτυξη των μαθητών. Οι μαθητές του Ωδείου παρουσίασαν έργα σύγχρονης μουσικής, εντυπωσιάζοντας το κοινό με το επίπεδο των ερμηνειών τους σε πιάνο, κιθάρα, ντραμς και φωνητικά. Η βραδιά αποτέλεσε μια ξεχωριστή εμπειρία, προσφέροντας στους μαθητές τη δυνατότητα να εκφραστούν δημιουργικά και να αποκτήσουν πολύτιμη σκηνική εμπειρία. Καθοριστική υπήρξε η συμβολή των καθηγητών του Music Lab, οι οποίοι με συνέπεια και αφοσίωση καθοδηγούν τους μαθητές τους, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της αγάπης τους για τη μουσική.

Συγκεκριμένα, συμμετείχαν οι: Χρήστος Λυμπερόπουλος (καθηγητής πιάνου και Διευθυντής του Ωδείου), Νικολέτα Βασιλάκη (καθηγήτρια πιάνου και φωνητικής), Μιχάλης Καραγιάννης (καθηγητής κιθάρας), Κωνσταντίνα Κορμά (καθηγήτρια φωνητικής και πιάνου), Χρήστος Κωτσομίτης (καθηγητής ντραμς), Νίκος Λιάκος (καθηγητής φωνητικής), Παναγιώτης Τζουμάκης (καθηγητής κιθάρας και θεωρίας Μουσικής). Το Music Lab Καλαμάτας λειτουργεί στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά, σε σύγχρονους και πλήρως εξοπλισμένους χώρους, αποτελώντας μια δυναμική επιλογή μουσικής εκπαίδευσης για παιδιά και νέους της πόλης.