Δράση ενημέρωσης για την πρόληψη στην «Διάπλαση»

Δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη διοργανώνει τη Μεγάλη Τρίτη στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας το Κέντρο Αποκατάστασης «Διάπλαση» με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας.

Ειδικότερα από τις 9 π.μ. έως τις 7 μ.μ., εξειδικευμένοι επαγγελματίες υγείας θα βρίσκονται στη διάθεση του κοινού, παρέχοντας αξιόπιστη ενημέρωση και πρακτική καθοδήγηση, προάγοντας μια πιο συνειδητή στάση απέναντι στην υγεία και την αυτοφροντίδα.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να αναδειχθεί η σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης φροντίδας της υγείας, μέσα από την άμεση ενημέρωση των πολιτών, την παροχή χρήσιμων συμβουλών και την ενίσχυση της υπεύθυνης στάσης απέναντι σε ζητήματα υγείας.

Παράλληλα, την ίδια ημέρα και τις ίδιες ώρες, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση ορθοπεδικού υλικού, με σκοπό την υποστήριξη συνανθρώπων μας που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κίνηση και την καθημερινή τους αυτονομία.

Η δράση φιλοδοξεί να αναδείξει τη δύναμη της πρόληψης, αλλά και την αξία της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο, ενισχύοντας το αίσθημα ευθύνης και συνοχής στην τοπική κοινωνία.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Καλαμάτας και πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μεσσηνίας.