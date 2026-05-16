Με λουλουδένια παρέλαση ολοκληρώνεται η 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας

“Αυλαία” ρίχνει το Σαββατοκύριακο η 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας με ποικιλία φυτών και λουλουδιών να πρωταγωνιστούν στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου περιλαμβάνει δράσεις για παιδιά και μουσικές εκδηλώσεις. Από τις 10 π.μ. έως τη 1 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί face painting στο περίπτερο του Δήμου, υπό την αιγίδα της Φάρις, με θέμα τη φύση και τα ζώα.

Το βράδυ, από τις 8 μ.μ. έως τις 9 μ.μ., τη σκυτάλη παίρνει η rock μουσική με συναυλία των συγκροτημάτων KS Band του Καλλιτεχνικού Στεκιού και Surf in Black του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας στον χώρο του πατινάζ, υπό την ευθύνη του Πέτρου Κατσούλη.

Η φετινή Ανθοκομική ολοκληρώνεται αύριο Κυριακή με την καθιερωμένη παρέλαση, που θα ξεκινήσει στις 7 μ.μ. από τη συμβολή των οδών Φραντζή και Αριστομένους και θα καταλήξει στον χώρο του πατινάζ στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων. Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί δράση face painting για τα παιδιά.

Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν στις 9 μ.μ. με συναυλία του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, παραρτήματος Μεσσηνίας, στην πεζογέφυρα του πάρκου, σηματοδοτώντας το τέλος της 13ης Ανθοκομικής Έκθεσης.