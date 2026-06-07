Δεσύλλας: Στο επίκεντρο της προσπάθειας για την επαναλειτουργία του τρένου στην Πελοπόννησο

Σημείο αναφοράς για τη Μεσσηνία και το τρένο της Πελοποννήσου έγινε το Σάββατο 6 Ιουνίου, ο ιστορικός σιδηροδρομικός σταθμός του Δεσύλλα.

Η ομάδα #αγαπάμεΔεσύλλα υποδέχτηκε τους εκπροσώπους της Ελληνοελβετικής Πρωτοβουλίας για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο, την ΕΛΛΕΤ με την πρόεδρό της Λυδία Καρρά και την Ειρήνη Φρεζάδου, εκπροσώπους της Ελβετικής Πρεσβείας, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, την παγκοσμίου εμβέλειας ιστορικό Μαρία Ευθυμίου με τον ζεστό και ουσιαστικό λόγο της, τους βουλευτές Μεσσηνίας Περικλή Μαντά και Μίλτο Χρυσομάλλη, τον πρώην υφυπουργό Γιώργο Ζαββό, εκπροσώπους συλλόγων του τρένου από τη Μεσσηνία και την Πελοπόννησο, φορείς, συλλόγους και πλήθος κόσμου που αγαπά τον τόπο και το τρένο.

Η παρουσία προσωπικοτήτων που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στην Ελλάδα και την Ευρώπη προσέδωσε ιδιαίτερο κύρος στη συνάντηση, ενώ οι παρεμβάσεις και οι τοποθετήσεις των εκπροσώπων της Ελληνοελβετικής Πρωτοβουλίας ανέδειξαν τη μεγάλη κοινωνική, πολιτιστική και αναπτυξιακή αξία της επαναλειτουργίας του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στο θερμό και εγκάρδιο καλωσόρισμα που επιφύλαξαν οι εκπρόσωποι της ομάδας Μάριος Γκρόγκος, Ελένη Αντωνοπούλου, Νίκος Αντωνόπουλος, Νικόλαος Γκρόγκος, καθώς και όλα τα μέλη και οι εθελοντές κάτοικοι του χωριού, οι οποίοι με άρτια οργάνωση, φιλοξενία και αφοσίωση φρόντισαν κάθε λεπτομέρεια της εκδήλωσης, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τις αξίες της συλλογικότητας και της εθελοντικής προσφοράς.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγες μόλις εβδομάδες μετά τη σπουδαία ευρωπαϊκή διάκριση της ομάδας #αγαπάμεΔεσύλλα στους Δελφούς, όπου τιμήθηκε με το Silver Award των Costa Carras European Citizens Awards από την Europa Nostra και την ΕΛΛΕΤ. Μια βράβευση που ξεπέρασε τα όρια του χωριού και της Μεσσηνίας, αναγνωρίζοντας σε ευρωπαϊκό επίπεδο το έργο, την επιμονή και το όραμα μιας ομάδας πολιτών που απέδειξε ότι η αγάπη για τον τόπο μπορεί να δημιουργήσει πραγματικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Ο σιδηροδρομικός σταθμός του Δεσύλλα, ο πυρήνας των δράσεων της ομάδας, απέκτησε για ακόμη μία φορά τον ρόλο που του αξίζει: να αποτελεί τόπο συνάντησης, πολιτισμού, διαλόγου και ελπίδας για το μέλλον του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο.

Η συμβολική περιπατητική διαδρομή που ένωσε το ανθρώπινο τρένο από τον Δεσύλλα έως το Διαβολίτσι αποτέλεσε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ημέρας. Μια εικόνα γεμάτη συμβολισμούς, που έδειξε πως οι τοπικές κοινωνίες μπορούν να ενώνονται γύρω από ένα κοινό όραμα. Ένα όραμα που φιλοδοξεί να οδηγήσει ξανά στο σφύριγμα του τρένου στις γραμμές της Πελοποννήσου.

Στο πλαίσιο της συνάντησης πραγματοποιήθηκαν επαφές για τη δημιουργία ντοκιμαντέρ με θέμα την ιστορία και το μέλλον του σιδηροδρόμου, ενώ το ενδιαφέρον επεκτάθηκε και σε ιταλικά μέσα ενημέρωσης, επιβεβαιώνοντας ότι το μήνυμα της πρωτοβουλίας ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα.

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