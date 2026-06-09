Τριήμερο εκδηλώσεων από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη

Τριήμερο εκδηλώσεων με θέμα «Συγγραφείς στο αίθριο» διοργανώνει από σήμερα, για πέμπτη συνεχή χρονιά η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας, σε συνεργασία με το βιβλιοπωλείο «Βιβλιόπολις», στο αίθριο της Βιβλιοθήκης, στον 4ο όροφο του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας.

Το αναγνωστικό κοινό της περιοχής θα έχει την ευκαιρία να συναντήσει και να παρακολουθήσει τρεις καταξιωμένους Ελληνες συγγραφείς, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τα νέα τους βιβλία. Η αρχή θα γίνει στις 8.30 μ.μ. με την παρουσίαση του βιβλίου «Σενιορίτα» της Ερσης Σωτηροπούλου (Εκδόσεις Πατάκη). Με τη συγγραφέα θα συνομιλήσει η εκπαιδευτικός και ποιήτρια Φωτεινή Βασιλοπούλου, ενώ αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει η Σταυρούλα Νικολοπούλου από τη θεατρική ομάδα «Μέθεξη».

Αύριο, Τετάρτη, επίσης στις 8.30 μ.μ., θα παρουσιαστεί το βιβλίο «Δεκατρία» του Χρήστου Χ. Χωμενίδη (Εκδόσεις Πατάκη). Με τον συγγραφέα θα συνομιλήσει ο δημοσιογράφος Κώστας Γαζούλης, ενώ αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει η Εβελυν Σκαρπαλέζου από τη θεατρική ομάδα «Μέθεξη».

Το τριήμερο θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη, την ίδια ώρα, με την παρουσίαση του βιβλίου «Ο γαλανόσκυλος» του Απόστολου Δοξιάδη (Εκδόσεις Ψυχογιός). Με τον συγγραφέα θα συνομιλήσει η φιλόλογος Εφη Πράτη, ενώ αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει η εκπαιδευτικός μουσικής Πάρρυ Λουμίτη.

Η είσοδος στις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη για το κοινό. Μετά το πέρας των παρουσιάσεων, οι συγγραφείς θα συνομιλήσουν με τους παρευρισκόμενους και θα υπογράψουν αντίτυπα των βιβλίων τους.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων παρουσιάστηκε χθες, Δευτέρα, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν η Πιπίνα Κουμάντου, Πρόεδρος της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας, η Δήμητρα Δημοπούλου, ιδιοκτήτρια του βιβλιοπωλείου "Βιβλιόπολις" και η Μάγδα Σουλιώτη, Διευθύντρια Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας.

Η Πιπίνα Κουμάντου, υπογράμμισε ότι η Βιβλιοθήκη παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στην προώθηση του βιβλίου, της ανάγνωσης, της γνώσης και του πολιτισμού, μέσα από δράσεις που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες. Όπως ανέφερε, ο θεσμός «Συγγραφείς στο αίθριο», που πραγματοποιείται για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά σε συνεργασία με το βιβλιοπωλείο «Βιβλιόπολις», έχει πλέον καθιερωθεί και αγκαλιαστεί από το κοινό της πόλης, προσφέροντας ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ συγγραφέων και αναγνωστών. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συμμετοχή της Βιβλιοθήκης στην Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας, σημειώνοντας ότι το καλοκαίρι αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για τα παιδιά να επανασυνδεθούν με το βιβλίο και να ανακαλύψουν τη χαρά της ανάγνωσης μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες.

Από την πλευρά της, η Δήμητρα Δημοπούλου τόνισε ότι: "Για εμάς στο «Βιβλιόπολις», οι συγγραφείς δεν είναι απλώς άνθρωποι που γράφουν βιβλία. Είναι οι άνθρωποι που κρατούν ζωντανή τη φαντασία, τη σκέψη και τον πολιτισμό. Μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις θέλουμε να φέρουμε το κοινό πιο κοντά στο βιβλίο και να δημιουργήσουμε μια αληθινή σχέση ανάμεσα στους δημιουργούς και τους αναγνώστες. Η συνεργασία μας με τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη για 5η συνεχόμενη χρονιά είναι κάτι που μας χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί πιστεύουμε πως όταν οι φορείς πολιτισμού ενώνουν δυνάμεις, δημιουργούνται όμορφες δράσεις για την πόλη και τον κόσμο της. Σε μια εποχή που όλα τρέχουν πολύ γρήγορα, το βιβλίο εξακολουθεί να μας χαρίζει χρόνο. Χρόνο να σκεφτούμε, να ονειρευτούμε… γι’ αυτό σας περιμένουμε όλους στο αίθριο για όμορφες βραδιές γεμάτες ιστορίες, συζητήσεις και πολιτισμό, στον 4ο όροφο του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας".

Η Μάγδα Σουλιώτη, αναφέρθηκε στην Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας, η οποία διοργανώνεται από το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Οπως εξήγησε, το φετινό σύνθημα της εκστρατείας είναι «Βιβλία, παράθυρα ανοιχτά» και επικεντρώνεται στο βιβλίο ως αντικείμενο, στην ιστορία του και στον κύκλο παραγωγής του. Μέσα από εργαστήρια και δημιουργικές δράσεις, τα παιδιά θα γνωρίσουν το ταξίδι του βιβλίου από τη δημιουργία έως τον αναγνώστη, ανακαλύπτοντας παράλληλα τον ρόλο των βιβλιοθηκών ως χώρων γνώσης, φαντασίας και ψυχαγωγίας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο γεγονός ότι το θέμα της φετινής εκστρατείας βασίζεται σε πρόταση που είχε καταθέσει η Βιβλιοθήκη Καλαμάτας κατά την περσινή διοργάνωση, γεγονός που, όπως είπε, αναδεικνύει τη δημιουργική συμβολή της στο Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών. Τέλος, ενημέρωσε ότι από τις 15 Ιουνίου θα τεθεί σε ισχύ το θερινό ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, ενώ σύντομα θα ανακοινωθεί αναλυτικά το πρόγραμμα των καλοκαιρινών εργαστηρίων και εκδηλώσεων.