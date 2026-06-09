Εκδήλωση του Συλλόγου Γεωπόνων Τριφυλίας

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Βορρέειο Πνευματικό Κέντρο Φιλιατρών και ομιλητής ήταν ο Παντελής Μπαρούχας, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Εργαστήριο Εδαφολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και επιστημονικός υπεύθυνος του Εδαφολογικού Εργαστηρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Σπυριδούλα Μπέσσα, καλωσόρισε τον καθηγητή και τον ευχαρίστησε που αποδέχτηκε την πρότασή, όπως και το κοινό που συμμετείχε στην εκδήλωση. Χαιρετισμό απεύθυνε ο Βασίλειος Τσολονδρές, Διευθυντής της ΔΑΟΚ Τριφυλίας.

Κατά την διάρκεια της παρουσίασης πραγματοποιήθηκε ανάλυση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα εδάφη στις περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και τις λύσεις που μπορούν να βοηθήσουν στην βελτίωση της κατάστασης. Παράλληλα, υπήρχε συνεχής αλληλεπίδραση μεταξύ του ομιλητή και των παρευρισκομένων σχετικά με την αξιολόγηση των αναλύσεων για την ορθολογική λίπανση των καλλιεργειών, την σημαντικότητα της σχέσης εδάφους – φυτών για την παραγωγή και τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι νέες τεχνολογίες στα θέματα διαχείρισης του εδάφους.

Έντονη ήταν η παρουσία των νέων γεωπόνων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Τριφυλίας, οι οποίοι παρακολούθησαν με ζήλο την παρουσίαση του κ. Μπαρούχα, δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον να επικαιροποιήσουν ή και να βελτιώσουν τις γνώσεις τους. Αναμένονται και άλλες αντίστοιχες εκδηλώσεις μέσα στην χρονιά, τόσο για την επιμόρφωση των γεωπόνων της Τριφυλίας, όσο και για την ενημέρωση των παραγωγών της περιοχής.

Κ.Μπ.