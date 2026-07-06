"Μελωδίες και χοροί από την Ευρώπη" στο Φεστιβάλ Κορώνης

H συναυλία εξερευνά την πλούσια μουσική κληρονομιά της Κεντρικής Ευρώπης μέσα από έργα των Chopin, Schubert, Schumann, Brahms, Bartók, Bach, Mendelssohn, Ponce και άλλων. Συνδυάζοντας λυρικές μελωδίες, ρυθμούς εμπνευσμένους από τη λαϊκή παράδοση και βαθιά συναισθηματική έκφραση, το πρόγραμμα ξεδιπλώνει μια διαδρομή που ξεκινά από τη ρομαντική εσωτερικότητα και καταλήγει στον ζωντανό παλμό των παραδοσιακών χορών. Ερμηνευμένα από βιολί και πιάνο, τα αριστουργήματα αυτά αναδεικνύουν τον διαχρονικό δεσμό ανάμεσα στη λόγια μουσική και την πολιτισμική καρδιά της Ευρώπης. Την μουσική επιμέλεια θα αναλάβουν οι Katalin Kertész (βιολί) και Μαρία Παπαπετροπούλου (πιάνο). Οι τιμές των εισιτηρίων έχουν οριστεί στα 12, 10 και 7 ευρώ, ενώ η είσοδος είναι ελεύθερη για άτομα κάτω των 18 ετών. Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται μέσω του ticketservices.gr και στο κατάστημα “Αλντεμπαράν”, με δυνατότητα αγοράς προπωλούμενων και διαδικτυακών εισιτηρίων με έκπτωση.