Συναυλία με διεθνείς επιτυχίες και διασκευές - Σήμερα στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας

Προσκεκλημένη θα είναι η χορωδία «The All-American Boys Chorus» από την Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ενώ θα συμμετάσχει και η χορωδία «Νεανικό Μελίφωνο» του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται τραγούδια του Σταύρου Κουγιουμτζή και διεθνείς επιτυχίες και διασκευές, που κινούνται από το rock ’n’ roll έως την pop και τη folk μουσική, προσφέροντας μεγάλη ποικιλία ύφους και εποχών. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Ιδρύματος Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια.

«THE ALL-AMERICAN BOYS CHORUS»

Με έτος ίδρυσης το 1970, η Χορωδία Αγοριών «The All-American Boys Chorus» έχει εξελιχθεί σε έναν κορυφαίο νεανικό μουσικό οργανισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έχοντας στο ενεργητικό της και ένα βραβείο Emmy. Σκοπός της είναι η καλλιέργεια της αριστείας, τόσο στη μουσική εκπαίδευση, όσο και στη διαμόρφωση του χαρακτήρα των μελών του. Με έδρα το Anaheim της Καλιφόρνιας, η Χορωδία προσφέρει στα αγόρια εξαιρετική φωνητική εκπαίδευση, ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων και μοναδικές ευκαιρίες καλλιτεχνικής έκφρασης μέσα από συναυλίες, περιοδείες και δράσεις κοινωνικής προσφοράς. Γνωστή για τον ξεχωριστό της ήχο και την προσήλωσή της στην παράδοση, η Χορωδία έχει εμφανιστεί σε όλη την Επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και σε πολλές χώρες του κόσμου, λειτουργώντας ως μουσικός πρεσβευτής και εμπνέοντας το κοινό μέσα από τη δύναμη της μουσικής. Πέρα από τις καλλιτεχνικές εμφανίσεις, ο οργανισμός δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πειθαρχία, στη συνεργασία, στην αυτοπεποίθηση και στην προσωπική ανάπτυξη, βοηθώντας τους νέους να αποκτήσουν τις δεξιότητες και τις αξίες που θα τους οδηγήσουν στην επίτευξη των στόχων τους. Για περισσότερες από πέντε δεκαετίες, η The All-American Boys Chorus έχει συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση και εξέλιξη χιλιάδων αγοριών και επιθυμεί να συνεχίσει αυτή την αποστολή για πολλά ακόμη χρόνια. Τα μέλη της Χορωδίας είναι ιδιαίτερα ενθουσιασμένα που συμμετέχουν σε αυτή την ξεχωριστή παράσταση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμά τους, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα τους στο www.taabc.org.

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ «ΟΡΦΕΥΣ»

Ο «Ορφέας» ξεκίνησε σαν τετράφωνη ανδρική χορωδία από τις εκκλησιαστικές χορωδίες των Ναών της Αναλήψεως με μαέστρο τον Δημήτριο Βαγγαλάτη και των Παμμεγίστων Ταξιαρχών με μαέστρο τον Γεώργιο Κούμανη. Τον Ιανουάριο του 1957 εγκρίθηκε το καταστατικό του. Πρώτος πρόεδρος ήταν ο Φώτης Σπίνος και πρώτος μαέστρος ο Νίκος Κουτσομανιώτης. Το 1959 έλαβε το 2ο Βραβείο στον Πανελλήνιο διαγωνισμό χορωδιών στο Παναθηναϊκό Στάδιο Αθηνών. Μετά το 1976 δραστηριοποιείται ως μικτή χορωδία. Έχει δώσει περισσότερες από 150 συναυλίες στην Καλαμάτα, σε όλες σχεδόν τις κωμοπόλεις της Μεσσηνίας, στις περισσότερες πόλεις της Ελλάδος και στο εξωτερικό (Βουλγαρία, Ρουμανία, Αυστρία, Ιταλία). Έχει πάρει μέρος σε πολλά Φεστιβάλ στη χώρα μας και στο εξωτερικό και έχει οργανώσει στην Καλαμάτα 8 χορωδιακά Φεστιβάλ με τη συμμετοχή ελληνικών χορωδιών και 1 διεθνές. Έχει ηχογραφήσει μουσικά προγράμματα σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού. Έχει ηχογραφήσει 5 δίσκους (LP) με Καντάδες, Λαϊκές Επιτυχίες, Δημοτικά Τραγούδια και Τραγούδια του Κρασιού (τετράφωνη ανδρική χορωδία). Από το 1982 πραγματοποιεί κάθε χρόνο Θρησκευτική Συναυλία στον Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών υπό την αιγίδα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μεσσηνίας. Από το 1994, σε συνεργασία με τον Σύλλογο «Οι Φίλοι της Μουσικής Καλαμάτας», η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη συμμετοχή και άλλων χορωδιών ως Χορωδιακή Συνάντηση Θρησκευτικής Μουσικής. Τον Οκτώβριο του 2009, βραβεύτηκε με το 3ο βραβείο στο 5ο Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ Ναυπάκτου «Μίκης Θεοδωράκης». Έχει πάρει μέρος σε όλους τους Διεθνείς Διαγωνισμούς και Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας και έχει βραβευθεί με ένα χρυσό δίπλωμα, ένα αργυρό και δύο χάλκινα. Το Ιδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια είναι αρωγός των δράσεων του Μουσικού Ομίλου Καλαμάτας «Ορφεύς». Στο πιάνο ο Στράτος Νικολόπουλος. Τη χορωδία διδάσκει και διευθύνει ο Ιβάν Μάτζαρης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Σ’ αγαπώ», Ακος Δασκαλόπουλος. «Στα χρόνια της υπομονής», «Δίψασα στην πόρτα σου», «Τώρα που θα φύγεις», Μάνος Ελευθερίου και «Κάπου νυχτώνει», Σταύρος Κουγιουμτζής. «Route 66», Bobby Troup. «Beach Boys Medley», Brian Wilson, Michael Love και Chuck Berry. «Corner of the Sky», Stephen Schwartz. «I'll Be There», Hal Davis, Bob West, Berry Gordy και Willie Hutch. «80's Medley», διάφοροι δημιουργοί. «You'll Be in My Heart», Phil Collins. «Shenandoah», παραδοσιακό. «America the Beautiful», Katherine Lee Bates και Samuel A. Ward. «Dixieland», παραδοσιακό. «Country Roads», Willie Nelson και John Denver. «I Want You Back», Freddie Perren, Alphonso Mizell, Berry Gordy και Deke Richards.