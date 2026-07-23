Ερχεται ο 52ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Δημοτικού Τραγουδιού στα Λαγκάδια Γορτυνίας

Ο Δήμος Γορτυνίας, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου και υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού, διοργανώνει τον 52ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Δημοτικού Τραγουδιού και Μουσικής, που επιστρέφει έπειτα από έναν χρόνο απουσίας, το Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 8 μ.μ., στα Λαγκάδια.

Ολα ξεκίνησαν πριν από περισσότερο από μισό αιώνα, όταν ο αείμνηστος Λαγκαδινός λογοτέχνης Χρήστος Γ. Νικήτας - Στρατολάτης (1916-1992) οραματίστηκε έναν διαγωνισμό που θα κρατούσε ζωντανή την ελληνική μουσική παράδοση. Το όραμά του έγινε πραγματικότητα και σήμερα, τόσα χρόνια μετά, ο Διαγωνισμός συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για κάθε ερασιτέχνη καλλιτέχνη που αγαπά το δημοτικό τραγούδι.

Η αξιολόγηση των διαγωνιζόμενων ανατέθηκε σε μια Κριτική Επιτροπή που αποτελείται από ονόματα-θεσμούς του χώρου: Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Δρ Ιωάννης Πλεμμένος, Διευθυντής Ερευνών στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών και Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής της Ελλάδος στο Διεθνές Συμβούλιο Παραδοσιακής Μουσικής και Χορού. Δίπλα του, τέσσερις ακόμα έγκριτοι κριτές:

Ο Παναγιώτης Αγγελακόπουλος, χημικός και μουσικός, ερμηνευτής δημοτικού τραγουδιού και Πρόεδρος της Παγγορτυνιακής Ένωσης. Ο Διονύσης Μαλλούχος, πιανίστας, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Ωδείου Φίλιππος Νάκας και παραγωγός του Τρίτου Προγράμματος της ΕΡΤ.

Η Κατερίνα Παπαδοπούλου, ερμηνεύτρια και υπεύθυνη της θρυλικής Χορωδίας «Δόμνα Σαμίου» αλλά και της Χορωδίας «Καλλιστώ» του Λυκείου των Ελληνίδων Καλαμάτας. Και ο Γιώργος Τσαμπράς, δημοσιογράφος, μουσικογράφος και παραγωγός μουσικών εκπομπών της ΕΡΤ.

Τους διαγωνιζόμενους θα συνοδεύσουν πέντε διακεκριμένοι δεξιοτέχνες μουσικοί και έγκριτοι δάσκαλοι των ελληνικών λαϊκών μουσικών οργάνων. Συμπράττουν (με αλφαβητική σειρά): Μανώλης Δημούδης στα κρουστά, Κωνσταντίνος Κίκιλης στο βιολί, Τιμολέοντας Ντέμος στο κλαρίνο, Γιώργος Παππάς στο λαούτο και το ταμπουρά, και η Ιωάννα Ρήγα στο σαντούρι. Μαζί τους, κάθε τραγούδι παίρνει ζωή. Την καλλιτεχνική διεύθυνση του 52ου Διαγωνισμού ανέλαβε ο Βασίλης Ι. Οικονόμου, μουσικός, εκπαιδευτικός και ερευνητής της ελληνικής μουσικής λαογραφίας.

Ο κος Οικονόμου δεν είναι άγνωστος στον θεσμό αλλά ως ένας βαθύτατος γνώστης του χώρου, έχει συνεργαστεί επανειλημμένως με τον πρώην Δήμο Λαγκαδίων και τον Δήμο Γορτυνίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αναδιοργάνωση και την ποιοτική ανάπτυξη τού μοναδικού αυτού μουσικού θεσμού.

Ο δήμαρχος Γορτυνίας, Ευστάθιος Κούλης, σε δηλώσεις του, δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του: «Πέρσι μας έλειψε, αλλά φέτος επιστρέφουμε πιο δυνατοί από ποτέ. Αυτός ο Διαγωνισμός είναι η ψυχή μας, η ταυτότητά μας. Είναι πάνω από μισός αιώνας ζωντανής ιστορίας και δεν πρόκειται να τον αφήσουμε να σβήσει. Καλώ όλους, νέους και μεγάλους, καλλιτέχνες και κοινό, να έρθουν στα Λαγκάδια να ζήσουν μαζί μας αυτή τη μεγάλη γιορτή της παράδοσης που συναντά το μέλλον».

Τα Λαγκάδια θα ντυθούν γιορτινά για να υποδεχτούν τους καλλιτέχνες και το κοινό που θα ταξιδέψει από κάθε γωνιά της Ελλάδας για τον μεγάλο τελικό που θα λάβει χώρα στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Αγίας Παρασκευής Λαγκαδίων. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή.