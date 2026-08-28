Ολοκληρώθηκε το 7ο Παιδικό Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Δήμου Καλαμάτας

Αυτή τη φορά, περισσότεροι από 30 μικροί φίλοι του Φεστιβάλ συμμετείχαν, δίπλα στο κόκκινο βαγόνι, σε εργαστήριο κατασκευής και εμψύχωσης θεατρικής κούκλας, το οποίο υλοποίησε η Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας. Η δράση πραγματοποιήθηκε και στο πλαίσιο των προφεστιβαλικών δράσεων του 10ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας, που θα πραγματοποιηθεί από τις 10 έως τις 18 Οκτωβρίου. Το εργαστήριο ήταν δωρεάν, ενώ όλα τα υλικά προσφέρθηκαν από την Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας. Μετά από προεργασία πολλών ημερών, προσφέρθηκε μια μεγάλη ποικιλία υλικών. Υφασμάτινα, χαρούμενα κοστούμια, πολύχρωμα καπέλα και μαλλιά, χεράκια και κεφάλια, για να επιλέξουν τα παιδιά που συμμετείχαν τον πιο όμορφο ήρωα-κούκλο που ήθελαν. Πάνω από 30 παιδάκια γέμισαν τα τραπέζια εργασίας που είχαν στήσει οι διοργανωτές, συναρμολόγησαν και συνέθεσαν, με τη βοήθεια των εθελοντών, την κούκλα τους και ζωγράφισαν το πρόσωπό της όπως το ονειρεύονταν.

Ομως η κατασκευή μιας κούκλας δεν αρκεί για να χαρείς τη δημιουργία. Η κούκλα είναι ένα άψυχο, όμορφο αντικείμενο και ζητούσε να ζωντανέψει. Ετσι, με τη βοήθεια των κουκλοπαικτών, που τους δίδαξαν πώς να την κρατούν και πώς να την κινούν, ξαφνικά, στο μικρό κουκλοθέατρο, τη ζωντάνεψαν. Της έδωσαν πνοή. Γιατί αυτό είναι το κουκλοθέατρο, μια διαδικασία μαγική και συγκλονιστική. Να δίνεις ζωή σε ένα άψυχο αντικείμενο δεν είναι μόνο η καλλιτεχνική δημιουργία του· είναι η γέννηση μιας ζωής μέσα από την κίνηση, τη φωνή και τη φαντασία. Ηταν κάτι συγκλονιστικό. Επαιξαν κουκλοθέατρο μικροί και μεγάλοι, γονείς και παιδιά, και γέμισε το πάρκο του ΟΣΕ χαμόγελα. Ολοι εντυπωσιάστηκαν από την ποιότητα του εργαστηρίου, ιδιαίτερα κάποιοι που δεν ζουν στην Καλαμάτα και δεν γνώριζαν την Πειραματική Σκηνή και το έργο που επιτελεί στην πόλη. Οι δράσεις, ωστόσο, συνεχίζονται και τον Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο του 10ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας, με μια σειρά εκπαιδευτικών εργαστηρίων για παιδιά και ενήλικες.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται εργαστήριο καλλιτεχνικής μάσκας για μαθητές από οκτώ Δημοτικά Σχολεία, καθώς και για μέλη των δύο Λεσχών Φιλίας (πρώην ΚΑΠΗ). Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί ένα μεγαλύτερης διάρκειας εργαστήριο για ενήλικες, συνολικής διάρκειας εννέα ωρών, χωρισμένο σε τρία τρίωρα, με αντικείμενο τη θεατρική μάσκα και τις διαφορετικές τεχνικές κατασκευής της, με τη χρήση χαρτονιού, χαρτιού και άλλων υλικών, αφήνοντας χώρο στη φαντασία και τη δημιουργικότητα των συμμετεχόντων.

Πληροφορίες για συμμετοχές στα τηλέφωνα: 6977437279, 6971540945.