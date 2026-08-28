Ανοιχτό θεματικό εργαστήριο για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ανοιχτό θεματικό εργαστήριο με τίτλο «Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως Εργαλείο Ανάπτυξης» διοργανώνεται την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, στις 4 μ.μ., στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας στην Τρίπολη.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε.) και το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Μεγαλόπολης, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αρκαδίας και τον ΣΕΒΙΠΕΤ.

Στόχος είναι η ενημέρωση επιχειρήσεων, επαγγελματιών και εργαζομένων για τις δυνατότητες αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης στην καθημερινή επιχειρηματική δραστηριότητα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις πρακτικές εφαρμογές για την αύξηση της παραγωγικότητας, την αυτοματοποίηση εργασιών, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών, την επικοινωνία και την υποστήριξη επιχειρηματικών αποφάσεων.

Στη διάρκεια του εργαστηρίου θα παρουσιαστούν σύγχρονα εργαλεία και εφαρμογές AI, καλές πρακτικές και πραγματικά παραδείγματα επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν ήδη σχετικές λύσεις. Οι θεματικές περιλαμβάνουν εφαρμογές στο μάρκετινγκ, στις πωλήσεις και στην εξυπηρέτηση πελατών, καθώς και δυνατότητες αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης στον τουρισμό, το εμπόριο, την εστίαση, τη μεταποίηση, την αγροδιατροφή και τις υπηρεσίες.

Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στη δυνατότητα χρήσης εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης χωρίς μεγάλες επενδύσεις σε τεχνολογικές υποδομές. Παράλληλα θα εξεταστούν οι νέες ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται από επιχειρηματίες και εργαζομένους.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε επιχειρηματίες, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, στελέχη, ελεύθερους επαγγελματίες, εργαζομένους και νέους επιχειρηματίες. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, ενώ για τους κατοίκους της Μεγαλόπολης και των γύρω περιοχών προβλέπεται δωρεάν μετακίνηση με λεωφορείο προς και από τον χώρο της εκδήλωσης.

Η δράση εντάσσεται στο έργο «Κέντρα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης στις περιοχές ΔΑΜ» και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης – ΕΣΠΑ 2021-2027.