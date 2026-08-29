Σαββατοκύριακο με Bach και Bartók στις 10ες Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας

Σε ρυθμούς κλασικής μουσικής κινείται αυτό το Σαββατοκύριακο η Καλαμάτα, στο πλαίσιο των 10ων Διεθνών Μουσικών Ημερών Καλαμάτας, της επετειακής διοργάνωσης που συμπληρώνει φέτος δέκα χρόνια συνεχούς παρουσίας και έχει εξελιχθεί σε έναν σημαντικό θεσμό με διεθνή και εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

Το πρόγραμμα του διημέρου περιλαμβάνει δύο ξεχωριστές μουσικές συναντήσεις στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, με έργα σπουδαίων συνθετών και τη συμμετοχή καταξιωμένων μουσικών και συνόλων.

Σήμερα Σάββατο στις 8.30 μ.μ., η Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου Χορού φιλοξενεί τη μεγάλη επετειακή συναυλία της Kalamata Festival Orchestra. Μαζί της εμφανίζονται οι Queyras, Καντέσα και Hernán, σε ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στο έργο των J.S. Bach και C.P.E. Bach.

Η μουσική σκυτάλη περνά αύριο Κυριακή την ίδια ώρα στην Εναλλακτική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, όπου το Caerus Ensemble παρουσιάζει το πρόγραμμα «Από τον Bach στον Bartók», δημιουργώντας μια μουσική διαδρομή που συνδέει διαφορετικές εποχές και αισθητικές της ευρωπαϊκής μουσικής δημιουργίας.

Σε ό,τι αφορά τα εισιτήρια, για την πρώτη βραδιά η γενική είσοδος διαμορφώνεται στα 15 ευρώ, ενώ το μειωμένο εισιτήριο κοστίζει 10 ευρώ. Για τη δεύτερη βραδιά, η τιμή του κανονικού εισιτηρίου είναι 10 ευρώ και του μειωμένου 5 ευρώ.

Οι δύο συναυλίες αποτελούν μέρος του πλούσιου προγράμματος των 10ων Διεθνών Μουσικών Ημερών Καλαμάτας, οι οποίες συνεχίζονται έως τις 6 Σεπτεμβρίου. Συναυλίες, masterclasses, εκπαιδευτικές δράσεις, διαγωνισμοί νέων καλλιτεχνών και πρωτοβουλίες αφιερωμένες στη σύγχρονη μουσική συνθέτουν το φετινό πρόγραμμα, με επίκεντρο το Μέγαρο Χορού και το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας.