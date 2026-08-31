Η Καλαμάτα υποδέχεται Τσουβέλα, Σεφερλή και «Ρωμαίο και Ιουλιέτα» τον Σεπτέμβριο

Με τρεις παραστάσεις που αναμένεται να προσελκύσουν το ενδιαφέρον του κοινού ξεκινά ο Σεπτέμβριος στην Καλαμάτα.

Εκτός από τις μουσικές βραδιές που έχουν γίνει γνωστές, το Ανοιχτό Θέατρο της πόλης υποδέχεται μέσα σε λίγες ημέρες σημαντικές θεατρικές παραγωγές αλλά και μία από τις πιο δημοφιλείς stand up comedy παραστάσεις της περιόδου, με γνωστούς πρωταγωνιστές και έργα που συνδυάζουν το χιούμορ, τη σάτιρα και τη σύγχρονη ματιά.

Πρώτος σταθμός είναι η παράσταση «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Μποστ, που παρουσιάζουν το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης και η Gr Entertainment World LTD, την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 9 μ.μ.

Η γνωστή ιστορία του πιο διάσημου ερωτικού ζευγαριού μεταμορφώνεται μέσα από τον καυστικό, σουρεαλιστικό και διαχρονικά επίκαιρο λόγο του Μποστ σε μια παράσταση γεμάτη χιούμορ, μουσική και κοινωνική σάτιρα. Με τον χαρακτηριστικό δεκαπεντασύλλαβο και την ανατρεπτική γλώσσα του δημιουργού, το έργο σχολιάζει τον μικροαστικό καθωσπρεπισμό, τις κοινωνικές αντιφάσεις και διαχρονικές ελληνικές παθογένειες.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης, Νικορέστης Χανιωτάκης, ενώ την πρωτότυπη μουσική, η οποία παίζεται ζωντανά από τους ηθοποιούς, έχει συνθέσει ο Γιώργος Ανδρέου.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζονται η Υρώ Μανέ ως Ιουλιέτα και ο Άκης Σακελλαρίου ως Ρωμαίος, ενώ μαζί τους βρίσκονται οι Σπύρος Μπιμπίλας, Γιάννης Δρακόπουλος και Γιάννης Ζουγανέλης, καθώς και ένας πολυμελής θίασος.

Δύο ημέρες αργότερα, την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9.30 μ.μ., σειρά παίρνει ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, ο οποίος επιστρέφει στην Καλαμάτα με τη νέα stand up comedy παράσταση «Εξωγήινος: Η επιστροφή».

Ο δημοφιλής κωμικός παρουσιάζει ένα πρόγραμμα περίπου 90 λεπτών – αν και, όπως συνηθίζει, η διάρκεια μπορεί να αποδειχθεί απρόβλεπτη – γεμάτο ατάκες, πρόζα, αυτοσχεδιασμούς και χαρακτήρες.

Το «Tsouvelas II», όπως περιγράφεται χαρακτηριστικά από την παραγωγή, «προσγειώνεται» στη σκηνή επιχειρώντας να αποφορτίσει τη βαρύτητα της καθημερινότητας μέσα από το γνώριμο ύφος του Αλέξανδρου Τσουβέλα και τη διαρκή αλληλεπίδρασή του με το κοινό. Γήινοι και… «εξωγήινοι» χαρακτήρες, απρόβλεπτες στιγμές και επίκαιρο χιούμορ συνθέτουν μια βραδιά που απευθύνεται στους φίλους του stand up comedy. Την παραγωγή υπογράφει η Moonwalk Events.

Η θεατρική συνέχεια δίνεται την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου στις 9 μ.μ., με τον Μάρκο Σεφερλή να ανεβαίνει στη σκηνή του Ανοιχτού Θεάτρου Καλαμάτας με τον «Πλούτο» του Αριστοφάνη.

Το τελευταίο σωζόμενο έργο του μεγάλου αρχαίου κωμωδιογράφου παρουσιάζεται μέσα από μια σύγχρονη, σατιρική προσέγγιση, με το βασικό του ερώτημα να παραμένει επίκαιρο: ποιος αξίζει πραγματικά τον πλούτο και τι θα συνέβαινε αν όλοι αποκτούσαν ξαφνικά πρόσβαση σε αυτόν;

Με αφετηρία το κλασικό κείμενο, η παράσταση επιχειρεί να φέρει τον Αριστοφάνη στο σήμερα, σχολιάζοντας το χρήμα, την εξουσία, την υποκρισία και την ανθρώπινη απληστία. Το ανατρεπτικό χιούμορ, η μουσική, ο χορός και οι σύγχρονες αναφορές συναντούν το χαρακτηριστικό κωμικό ύφος και τη σκηνική ενέργεια του Μάρκου Σεφερλή, σε μια παραγωγή που έχει κερδίσει τις εντυπώσεις.

Η ηλεκτρονική προπώληση εισιτηρίων και για τις τρεις παραστάσεις πραγματοποιείται μέσω του more.com.