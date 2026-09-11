Από σήμερα το 5ο Tripolis Street Food Festival

Από σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, έως και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Άρεως στην Τρίπολη το 5ο Tripolis Street Food Festival, με τη στήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Για τρεις ημέρες, το φεστιβάλ θα συνδυάσει street food και μουσική, με τη συμμετοχή επιχειρήσεων και επαγγελματιών, ενώ φέτος καταγράφεται αυξημένη παρουσία επιχειρήσεων από την περιοχή.

Η διοργάνωση παρουσιάστηκε σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στο Επιμελητήριο Αρκαδίας.

Ο αναπληρωτής περιφερειάρχη Πελοποννήσου Χρήστος Λαμπρόπουλος αναφέρθηκε στην οικονομική δραστηριότητα που δημιουργούν τέτοιες διοργανώσεις για την εστίαση, το εμπόριο και τους προμηθευτές της πόλης. Έδωσε επίσης έμφαση στην προβολή της τοπικής εστίασης και των προϊόντων της Αρκαδίας και στη σύνδεση της πρωτογενούς παραγωγής με τη γαστρονομία και τον τουρισμό.

Στη συνέντευξη Τύπου συμμετείχαν ακόμη ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας Γιάννης Τρουπής, ο δήμαρχος Τρίπολης Κωνσταντίνος Τζιούμης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Καφεστιατόρων Αρκαδίας Βασίλης Αθανασιάδης, ο πρόεδρος του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Τρίπολης Παναγιώτης Πιτερός και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ζαχαροπλαστών και Συναφών Επαγγελμάτων Αρκαδίας Ιωάννης Τερζής.