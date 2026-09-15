Παρουσιάστηκε το βιβλίο του Νίκου Τζανάκου: “Τα σιντριβάνια των Φιλιατρών και ο Εμπεδοκλής”

Με μεγάλη επιτυχία και την παρουσία πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκε το Σάββατο το βράδυ, στο Πάρκο Βλαχέρνας στα Φιλιατρά, η εκδήλωση του Συλλόγου Φιλοπροόδων Φιλιατρών για την παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου Τζανάκου «Τα σιντριβάνια των Φιλιατρών και ο Εμπεδοκλής», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Το Δόντι».

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πρόγραμμα των δράσεων για τα 100 χρόνια πολιτιστικής διαδρομής του Συλλόγου Φιλοπροόδων και αποτέλεσε μια ξεχωριστή αναφορά στην ιστορία, την αισθητική και τον πολιτισμό των Φιλιατρών. Η μελέτη του Νίκου Τζανάκου φωτίζει την ιστορία των δύο εμβληματικών σιντριβανιών της πόλης, τα οποία κατασκευάστηκαν και τοποθετήθηκαν κατά την περίοδο 1881–1883, αποτελώντας χαρακτηριστικά τεκμήρια της ακμής που γνώρισαν τα Φιλιατρά την εποχή του «πολιτισμού της σταφίδας».

Την εκδήλωση προλόγισαν η Πρόεδρος του Συλλόγου Φιλοπροόδων, Παρασκευή Παντελάκη, και ο πρώην Δήμαρχος Τριφυλίας και λογοτέχνης Κώστας Κόλλιας, οι οποίοι αναφέρθηκαν στη σημασία της συγκεκριμένης έκδοσης και στη διαχρονική συμβολή του Συλλόγου στην πολιτιστική ζωή των Φιλιατρών.

Στην παρουσίασή του, ο συγγραφέας Νίκος Τζανάκος παρουσίασε σημαντικά ντοκουμέντα σχετικά με τον χρόνο κατασκευής των σιντριβανιών, καθώς και στοιχεία για το εργοστάσιο στο οποίο αυτά κατασκευάστηκαν. Μέσα από την έρευνά του ανέδειξε άγνωστες ή λιγότερο γνωστές πτυχές της ιστορίας τους, συνδέοντάς τις με την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ακμή των Φιλιατρών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους συμβολισμούς των σιντριβανιών, αλλά και στα μηνύματα που αυτά εξακολουθούν να εκπέμπουν στους πολίτες των Φιλιατρών. Όπως τόνισε, τα σιντριβάνια δεν αποτελούν απλώς δύο σημαντικά μνημεία της πόλης, αλλά αποτελούν φορείς ιστορικής μνήμης, αισθητικής και πολιτισμού, συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν και υπενθυμίζοντας τη δυναμική πορεία της πόλης.

Ο κ. Τζανάκος ευχαρίστησε θερμά τον Σύλλογο Φιλοπροόδων για την άρτια οργάνωση της εκδήλωσης και αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θερμά λόγια στην πολιτιστική δραστηριότητα των Φιλιατρών και στην ποιότητα των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στην πόλη.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η ποιότητα και η ένταση της πολιτιστικής δραστηριότητας των Φιλιατρών δεν είναι τυχαίες, αλλά αποτελούν απόρροια του «πολιτισμού της σταφίδας», της περιόδου δηλαδή κατά την οποία η οικονομική άνθηση της πόλης δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός εξωστρεφούς αστικού πολιτισμού, που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην ιστορία και την ταυτότητα των Φιλιατρών.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε μέσα σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, με το κοινό να ανταποκρίνεται με μεγάλο ενδιαφέρον στην παρουσίαση και στην ανάδειξη της ιστορίας των δύο εμβληματικών σιντριβανιών της πόλης.

Ο Σύλλογος Φιλοπροόδων Φιλιατρών συνεχίζει, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων πολιτιστικής διαδρομής, να αναδεικνύει την ιστορία, την πολιτιστική κληρονομιά και τη σύγχρονη δημιουργία των Φιλιατρών, συμβάλλοντας ενεργά στη διατήρηση και προβολή της ιδιαίτερης πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν, μεταξύ άλλων, οι αντιδήμαρχοι Βασίλης Αθανασόπουλος και Φώτης Γριβάκης, η προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτισμού του Δήμου Τριφυλίας, Φωτεινή Στυλιανού, οι πρόεδροι του Πυρσού Μαίρη Γκότση και της Αγίας Κυριακής Αθανασία Αθανασοπούλου καθώς και ο Θανάσης Ζέβρας πρόεδρος του Τμήματος Μουσικής του νέου Πανεπιστημίου Παραστατικών Τεχνών.