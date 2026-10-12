Με επιτυχία ξεκίνησε το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας - Η πόλη γέμισε κούκλες, χρώματα και μουσικές

Με παραστάσεις, δημιουργικές δράσεις και μια πολύχρωμη παρέλαση που έδωσε γιορτινό παλμό στους δρόμους της πόλης, ξεκίνησε το Σάββατο 10 Οκτωβρίου το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας, ανοίγοντας ένα εννιαήμερο γεμάτο τέχνη, φαντασία και δημιουργία.

Το πρώτο Σαββατοκύριακο της διοργάνωσης έδωσε μια γεύση από τον ξεχωριστό κόσμο του κουκλοθέατρου, με τις εκδηλώσεις να μεταφέρουν το εορταστικό κλίμα τόσο στις θεατρικές σκηνές όσο και στους δρόμους της Καλαμάτας.

Ανάμεσα στις δράσεις που ξεχώρισαν ήταν η πολύχρωμη παρέλαση με τη συμμετοχή της ομάδας κρουστών «Κύμβαλα» και εθελοντών με κούκλες και μάσκες. Η πομπή διέσχισε τον πεζόδρομο της Αριστομένους και κατευθύνθηκε προς το Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων (ΟΣΕ), δημιουργώντας μια γιορτινή ατμόσφαιρα και φέρνοντας την τέχνη του κουκλοθέατρου κοντά σε μικρούς και μεγάλους.

Η φετινή διοργάνωση, που θα διαρκέσει έως τις 18 Οκτωβρίου, είναι αφιερωμένη στην ανάπτυξη και την εξωστρέφεια του κουκλοθέατρου, μιας ιδιαίτερης μορφής καλλιτεχνικής έκφρασης που συνδυάζει το θέατρο, τη μουσική, τον χορό και τα εικαστικά.

Συνολικά 29 θίασοι συμμετέχουν στο Φεστιβάλ, παρουσιάζοντας παραστάσεις και δράσεις για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, ενώ η διοργάνωση ξεπερνά τα όρια της Καλαμάτας και επεκτείνεται σε 10 πόλεις της Πελοποννήσου.

Παράλληλα με τις παραστάσεις, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δημιουργικά εργαστήρια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες, δίνοντας στο κοινό τη δυνατότητα να γνωρίσει από κοντά τις τεχνικές και τις εκφραστικές δυνατότητες του κουκλοθέατρου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις δωρεάν δράσεις σε ανοιχτούς χώρους και σχολεία, ενισχύοντας την πρόσβαση του κοινού στην τέχνη και φέρνοντας τις παραστάσεις πιο κοντά στην καθημερινότητα της πόλης.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται σήμερα με τέσσερις παραστάσεις. Στις 9.30 π.μ., στο Αμφιθέατρο του Εργατικού Κέντρου, παρουσιάζεται η παράσταση θεάτρου σκιών «Ο Καραγκιόζης και η Ιστορία της Πούλιας» από τον θίασο Σκιών Κ. Δημητρακόπουλου, ενώ στις 11 π.μ. ακολουθεί η παράσταση κούκλας «Frankenstein» από τον γαλλικό θίασο Canicula Puppets, στο Αμφιθέατρο του Πνευματικού Κέντρου.

Το απογευματινό πρόγραμμα ξεκινά στις 6 μ.μ. με την παράσταση κουκλοθέατρου «Εγώ και ο φόβος μου» από το Κουκλοθέατρο Σπείρα, στο Αμφιθέατρο του Πνευματικού Κέντρου. Στις 7.30 μ.μ., στο Αμφιθέατρο του Εργατικού Κέντρου, τη σκυτάλη παίρνει ο θίασος Κοκού-Μουκλό με την παράσταση «Μ’ ένα κόκκινο σκουφί».

Το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας συνεχίζει τις εκδηλώσεις του έως τις 18 Οκτωβρίου, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να ανακαλύψουν έναν κόσμο όπου οι κούκλες ζωντανεύουν, οι ιστορίες αποκτούν διαφορετική μορφή και η φαντασία συναντά τη θεατρική τέχνη.